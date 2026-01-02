黎智英案｜港府強烈譴責英國廣播公司 就黎健康狀況作不實報道

特區政府強烈譴責英國廣播公司，刻意作出有關黎智英健康狀況的不實報道，企圖捏造事實誤導公眾，刻意為黎智英塑造悲情形象，目的是掩飾其作惡多端並被法庭定罪的事實。

發言人表示，英國廣播公司在報道中所指有關黎智英的健康情況失實並極具誤導性。特區政府已多次指出懲教署在處理黎智英的羈押安排時，跟其他在囚人士一視同仁，署方一直極為重視在囚人士的安全及健康，不論在囚人士的身分、年齡和國籍，一直致力為其提供安全、人道、合適和健康的羈管環境，包括提供合適和及時的醫療支援，強調黎智英羈押期間所獲得的醫療服務是完備的。