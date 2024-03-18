黎智英案｜稱《聯合聲明》屬第二次眾籌登報主題　李宇軒：「攬炒巴」冀將廣告換成政治行動

李宇軒繼續由囚車押送到法院。在庭上，控方問到第二次眾籌「中英聯合聲明登報行動」的細節及收入開支的提問，展示2019年7月在英國《衛報》、政論雜誌《旁觀者》等刊登的廣告，內容提到《中英聯合聲明》，確保香港從英國移交中國後，港人會享有基本的新聞及集會自由等，但《逃犯條例》違反了協定，將容許香港持不同政見的人士，被送往內地受審，呼籲英國政府對打壓港人自由、人權和民主人士實施制裁。李宇軒確認，《中英聯合聲明》就是第二次眾籌登報行動的主題。

對於廣告的右下方寫有「簽署請願書」(Sign the petition)，李宇軒表示當時「攬炒巴」劉祖廸希望「將一啲廣告轉換成為concrete嘅political action(政治行動)」，以方便英國的選民聯絡相應選區的國會議員，並向他們發出請願信，要求作出行動。

黎智英案｜李 交代「重光團隊」的由來

另外，李宇軒交代「重光團隊」的由來，承認自己是組織的一員，成員還有「攬炒巴」劉祖廸等人。他表示在第一次G20眾籌登報行動中，有報館不接受匿名人士刊登廣告，部分要求提供組織或登報人的名字，於是經討論後，決定成立一個組織，其後組織涵蓋的範圍愈趨廣泛。