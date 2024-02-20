黎智英案｜陳沛敏引述黎指若美國政治人物訂閱《蘋果》英文版最好 可起保護作用

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司涉串謀勾結外國勢力案。控方證人、《蘋果日報》前副社長陳沛敏繼續作供，她指黎智英曾指，如果國際社會中有很多《蘋果》英文版的讀者，一旦《蘋果》受打壓，國際社會都會支持，又認為如果有美國政治人物訂閱最好，會起到保護作用。 控方展示黎智英在與高層的「English News」WhatsApp群組的訊息，當中黎談及如果能邀請時任美國副總統彭斯訂閱《蘋果》的效果。黎指「想像一下那會帶來的知名度和影響，還會為我們帶來很大的支持，我知道這幾乎不可能達成，但我們可以試試嗎？」

引入英文新聞打「國際文宣線」 控方問及「國際文宣線」是否《蘋果》引入英文新聞的目的，陳沛敏同意是方向之一，旨在吸引國際關注香港情況。控方指根據WhatsApp紀錄，是由《蘋果》專欄作家馮晞乾提出英譯新聞，陳沛敏解釋馮晞乾曾在專欄文章中指出，當時香港的英文主流報章只剩下《南華早報》，認為《蘋果》可以推出英文新聞以打破壟斷。控方其後展示馮晞乾於2020年5月的專欄文章，標題為「不撐蘋果的100萬人」，文章提及蘋果救亡的前提是必須循兩方面「增值」，包括「八卦式公義」及「國際文宣線」。