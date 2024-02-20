黎智英案｜陳沛敏引述黎指若美國政治人物訂閱《蘋果》英文版最好　可起保護作用

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司涉串謀勾結外國勢力案。控方證人、《蘋果日報》前副社長陳沛敏繼續作供，她指黎智英曾指，如果國際社會中有很多《蘋果》英文版的讀者，一旦《蘋果》受打壓，國際社會都會支持，又認為如果有美國政治人物訂閱最好，會起到保護作用。
控方展示黎智英在與高層的「English News」WhatsApp群組的訊息，當中黎談及如果能邀請時任美國副總統彭斯訂閱《蘋果》的效果。黎指「想像一下那會帶來的知名度和影響，還會為我們帶來很大的支持，我知道這幾乎不可能達成，但我們可以試試嗎？」
引入英文新聞打「國際文宣線」
控方問及「國際文宣線」是否《蘋果》引入英文新聞的目的，陳沛敏同意是方向之一，旨在吸引國際關注香港情況。控方指根據WhatsApp紀錄，是由《蘋果》專欄作家馮晞乾提出英譯新聞，陳沛敏解釋馮晞乾曾在專欄文章中指出，當時香港的英文主流報章只剩下《南華早報》，認為《蘋果》可以推出英文新聞以打破壟斷。控方其後展示馮晞乾於2020年5月的專欄文章，標題為「不撐蘋果的100萬人」，文章提及蘋果救亡的前提是必須循兩方面「增值」，包括「八卦式公義」及「國際文宣線」。
庭上指前蘋果動新聞平台總監張志偉及前總編輯羅偉光在WhatsApp群組中，提議邀請一些「打國際線」的學生「手足」寫英文評論。陳沛敏指知悉黎智英經常會向《壹傳媒》前行政總裁張劍虹表達，英文版應該有哪些內容，負責英文版的同事會依照張劍虹的指示，從實體報紙中挑選新聞翻譯。
控方在庭上展示《蘋果》於2020年5月刊登的一篇報道，標題為《羅傑斯：最可怕的母親節》。陳沛敏指，黎智英當時向她轉發由英國人權組織「香港監察」創辦人羅傑斯（Benedict Rogers)撰寫、回應香港示威衝突情況的文章。她轉交政治組記者寫成報道，在實體報紙刊登。法官追問文章由黎智英轉發，會否影響她的處理方式，陳沛敏回應指黎智英當時顯得很緊張，要求盡快回覆，她於是決定以這種方式處理。她續指羅傑斯不時會就香港問題發表意見，如果不是由黎轉發文章，她未必會放大報道，或只會將內容加到其他報道的結尾。