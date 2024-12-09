黎智英案│黎承認國安法生效後 仍向助手表明應繼續接受訪問 (資料圖片)

壹傳媒創辦人黎智英涉嫌串謀勾結外國勢力，他今日(9日)繼續作供，承認在《香港國安法》生效後，仍向助手Mark Simon表明應繼續接受訪問。 沒有聯想到會違反《國安法》 辯方展示法律學者張達明在2020年7月1日發布的Facebook帖文，指《國安法》法律文本充滿國內社會主義法制的特色，提醒全世界都應該熟讀以免誤墮法網。黎智英確認曾閱讀該帖文，亦曾向其助手Mark Simon傳送香港大律師公會就《國安法》發表的英文聲明，供稱他閱讀聲明時沒有聯想到行為會違反《國安法》。

小心說話以免觸犯《國安法》 黎智英當時向助手表示，他應該繼續接受訪問，絕對知道說話必須更加小心，以免觸犯《國安法》。他又供稱國際媒體邀請接受訪問時，均會先聯絡其助手，當他表明同意後再由助手安排受訪，又指甚少本地媒體邀請他，如相熟朋友欲訪問則會直接致電他。辯方亦展示Mark Simon向黎智英傳訊息指訪問得到很好的反饋。

黎智英案│黎承認國安法生效後 仍向助手表明應繼續接受訪問 (資料圖片)

向李兆富傳送剪報圖片 另外，辯方展示《國安法》生效後黎智英其「徒弟」李兆富傳送《蘋果日報》的剪報圖片，文章標題為《警「攞正牌」濫暴 屢傷無辜 水炮射頭 記者鼻孔噴血》及《掃泛民街站 尹兆堅被捕》。黎智英供稱雖然當時李兆富已請辭，但未找到他人替代，故繼續幫他在Twitter發帖，並供稱不認為有關剪報及帖文違反《國安法》，只是找出最能簡述情況的資料作分享。