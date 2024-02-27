黎智英案｜黎被捕後張劍虹指示將他部分文章下架　黎還押時仍指示覓港獨支持者寫專欄

壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司涉串謀勾結外國勢力案。控方證人、《蘋果日報》前副社長陳沛敏繼續作供，指黎智英被捕後，《壹傳媒》前行政總裁張劍虹曾稱要將部分黎智英的文章下架。而黎智英還押時，仍然指示尋找港獨支持者撰寫專欄。
陳沛敏補充指，由黎智英被捕至還押，再到2021年5月的員工大會，《蘋果日報》都沒有直接被指控報道有問題，所以不曾討論改變報道的大方向，只是更改部分字眼。控方提到《蘋果日報》高層於2021年4月設立群組「應變小組」，陳沛敏表示在港區國安法生效後，有同事就報道用字提出疑問，加上時任警務處處長鄧炳強曾表示，傳媒違反國安法要付出代價，擔心再用某些敏感字眼會有問題。於是設立群組討論，再由張劍虹及總編輯羅偉光決定統一做法。
蘋果高層設立群組討論敏感字眼
群組通訊紀錄顯示，羅偉光當時指可以繼續使用「閹割選舉」字眼，認為是陳述事實。他又指示可以沿用「武漢肺炎」，但如果引述官方聲明或文件必須使用「新冠肺炎」字眼。但相隔1日，羅偉光發訊息指「打倒昨日的我」，報道及社論都不再使用「武漢肺炎」的字眼。
控方完成盤問陳沛敏，辯方資深大律師彭耀鴻開始盤問，重提黎智英曾批評報紙只把「外國對香港進行（反修例）運動後醞釀向香港或中國政治施壓的新聞」作頭版其中一篇新聞，而沒有用全版頭版報道。陳沛敏表示不認為該則新聞的重要性值得放在全版頭版，彭耀鴻指由此可見，陳沛敏當時有「編採自主」，陳沛敏則笑言「如果黎生無出聲嘅時候都係嘅」。