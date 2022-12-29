黎智英聘英御狀案｜《環球時報》：能否聘請英國律師 中國法律說了算

壹傳媒創辦人黎智英涉違反《港區國安法》的勾結外國勢力案，有關黎智英案聘請海外大律師問題，特區政府早前提請人大釋法。內地《環球時報》發表社評，指此案涉及國家安全的特殊案件，香港社會各界高度關注，認為釋法將成為未來處理同類案件的規範依據，形容此事是「中國法律說了算」，又指黎智英聘請外國大狀是「給香港國安法的實施出難題，幻想逃避應有懲治」。

黎智英給國安法出難題 幻想逃避應有懲治

社評指，黎智英其中一項罪名是涉嫌「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，案件涉及複雜涉外的證據及重大的國安利益。而在2019年修例風波中，黎智英勾結英美等外部勢力扮演了什麼角色「大家都知道」，質疑黎智英團夥為何非要聘用沒有本地全面執業資格的英國律師，顯然不是因為香港律師界無人，這是對《國安法》的實施「出難題」，幻想逃避應有懲治，並借機製造出一個爭議話題，向境外勢力展示自己最後的「價值」，但指這種圖謀妄想不可能得逞，美國及西方政客左右不了香港特區內部事務，他們也無權過問香港特區治理過程的任何法治實踐，只有中國法律是最後的依據。