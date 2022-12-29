黎智英聘英御狀案｜《環球時報》：能否聘請英國律師 中國法律說了算

壹傳媒創辦人黎智英涉違反《港區國安法》的勾結外國勢力案，有關黎智英案聘請海外大律師問題，特區政府早前提請人大釋法。內地《環球時報》發表社評，指此案涉及國家安全的特殊案件，香港社會各界高度關注，認為釋法將成為未來處理同類案件的規範依據，形容此事是「中國法律說了算」，又指黎智英聘請外國大狀是「給香港國安法的實施出難題，幻想逃避應有懲治」。
黎智英給國安法出難題 幻想逃避應有懲治
社評指，黎智英其中一項罪名是涉嫌「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，案件涉及複雜涉外的證據及重大的國安利益。而在2019年修例風波中，黎智英勾結英美等外部勢力扮演了什麼角色「大家都知道」，質疑黎智英團夥為何非要聘用沒有本地全面執業資格的英國律師，顯然不是因為香港律師界無人，這是對《國安法》的實施「出難題」，幻想逃避應有懲治，並借機製造出一個爭議話題，向境外勢力展示自己最後的「價值」，但指這種圖謀妄想不可能得逞，美國及西方政客左右不了香港特區內部事務，他們也無權過問香港特區治理過程的任何法治實踐，只有中國法律是最後的依據。
確保「一國兩制」實踐需排除外部勢力的干擾
社評又指出，由於香港《國安法》是新法，實施過程中出現一些條文理解與細則上的模糊地帶，認為這是很正常，而釋法將避免相關爭議反覆出現。然而在全國人大常委會尚未作出決定時，一些西方輿論就「再次迫不及待地跳出來」，宣稱釋法將破壞香港自治和司法獨立，影響黎智英案的「公平審訊」，但確保「一國兩制」實踐行穩致遠及基本法框架下的司法獨立，恰恰要排除外部勢力的干擾，確保中國法律說了算。釋法所體現的中央政府與香港特區政府關係的良性互動，本來就是「一國兩制」實踐過程中的應有之義。
文中又指，香港社會各界高度關注，「普遍期待通過人大釋法息紛止爭，澄清立法原意，堵塞國安案件洩密與外部干預的制度漏洞」。