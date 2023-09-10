黑雨過後｜屋宇署聯同土力工程處再跟進紅山半島情況 72號屋有明顯危險

世紀暴雨襲港，多區發生山泥傾瀉，其中港島大潭豪宅屋苑紅山半島出現大面積塌山泥事件，地基外露並懸空，72號屋有明顯危險，住戶需要疏散。據屋宇署發言人於凌晨時指出，昨日(9日)下午接獲土木工程拓展署轄下土力工程處通知，指紅山半島有山泥傾瀉，隨即聯同該處人員到上址視察，發現第70，72及74號屋臨海方向的斜坡有山泥傾瀉，而72號屋有明顯危險，已即時要求警方疏散有關佔用人。今(10日)晨9時許，屋宇署聯同土力工程處人員再到場跟進，進一步評估三幢獨立屋結構安全及斜坡狀況。

72號屋有明顯危險 須疏散有關佔用人

屋宇署人員昨晚(9日)視察後，發現第70、72及74號屋臨海方向斜坡有山泥傾瀉，其中72號屋有明顯危險，即時要求警方疏散有關佔用人。紅山半島一幅面積約兩個籃球場的斜坡山泥傾瀉，靠近山坡的三幢獨立屋暴露懸崖邊，其中一幢地基懸空，沒有泥石支撐。

至於70及74號屋，雖然人員視察時並無發現屋宇整體结構有明顯危險，由於毗鄰斜坡有山泥傾瀉，屋宇下方的擋土牆部分外露，需作進一步視察了解情況及評估；為安全起見，有佔用人已按屋宇署人員指示暫時圍封屋宇臨海毗鄰斜坡的露天泳池，以及花園位置，以策安全。

屋宇署職員曾欲進入被拒

據了解，紅山半島部分獨立屋涉嫌僭建及非法佔用官地等問題，超過十戶霸佔官地，移除山坡植被擴建後花園。昨晚8時許，屋宇署職員曾欲進入紅山半島視察樓宇安全事宜，但被某業主拒絕，最終驚動警員到場處理。