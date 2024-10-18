龍尾村非禮謀殺智障女案　道士判囚終身　死者母親囚10年

一名自稱「茅山道士」的男中醫師與女徒弟一家同住在龍尾村期間，涉嫌藉驅邪之名，用假陽具侵犯對方的智障女兒，並襲擊她致死。經審訊後，該中醫師被裁定非禮及謀殺兩項罪名成立，事主的母親則被裁定協助和教唆非禮罪成。兩人於今日(18日)在高等法院接受判刑。法官杜麗冰依例對男被告判囚終身，女被告則被判囚10年。兩人在聽判時站立，神情平靜。

54歲首被告張子材，報稱註冊中醫師，被控於2019年8月1日至9月2日間在西貢龍尾村某住所非禮21歲事主吳恩宇，及於9月2日謀殺事主。次被告兼事主母親吳馬如賡，57歲，被控於8月協助和教唆張非禮事主。

事主患輕度智障及言語障礙，法醫指死者全身約有80處瘀傷和擦傷，難以走動，可想像她生前極為痛楚。此外，吳的血液中的酒精比例高，她在失去意識下酒精中毒和頭部流血，引致肺炎，令她難以呼吸，加上難以走動，最終令她離世。

官斥 極殘忍不人道

法官杜麗冰在判刑時指，男被告以假陽具侵犯死者的行為極為殘忍、不人道，是她多年來見過最惡劣的非禮案件之一。杜官續指，女被告的行為更為嚴重，作為死者的母親，她不僅容許女兒受虐，甚至參與其中，對女兒的虐待袖手旁觀，極度違反母親的責任，刑責與男被告一樣，依例判處相關刑罰。