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2025-02-05 15:24:10

龍年十大消費新聞有結果　舒適堡結業登榜首　美斯缺陣「最離譜」

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消委會公布「龍年十大消費新聞選舉」結果。(蘇文傑攝)

消委會公布「龍年十大消費新聞選舉」結果。(蘇文傑攝)

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消委會公布「龍年十大消費新聞選舉」結果，「簡樸房」取締劣質劏房、百年老字號廖孖記結業和食肆正式「走塑」等新聞均有上榜。

「龍年十大消費新聞選舉」由消委會主辦，共吸引接近1.45萬名市民投票，打破歷屆紀錄。選舉結果三甲皆為城中熱話，其中「消費投訴涉及金額近兩億元，影響五千多名消費者的舒適堡全線結業事件」以7,934票登上榜首，「名宿美斯缺陣國際邁阿密訪港表演賽，令球迷大失所望」便以4,552票「屈居」第二，討論多時的「垃圾徵費於試行後暫緩推行」則以4,409票獲封第三位；美斯缺陣事件更同時以9,440票被選為主題類別中的「最離譜」消費新聞。

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舒適堡去年9月突然宣布「暫時全線結業」。(資料圖片) 國際球星美斯(中)去年2月訪港後於表演賽缺陣，惹起球迷強烈不滿。(資料圖片) 廖孖記有腐乳被驗出蠟樣芽孢桿菌超標，事件發酵後宣布結業。(資料圖片) 蘊釀多時的垃圾徵費最終被政府無限期暫緩。(資料圖片／林俊源攝) 港人北上消費新聞獲票選為龍年十大消費新聞。(資料圖片／鍾式明攝)

的士記分制生效「最大快人心」

其他躋身十大的消費新聞還包括「食肆餐具走塑」、「廖孖記結業」、推出「樓市撤辣」和「簡樸房立法」房屋政策、港人「北上消費」、全城熱話的「熊貓經濟」，以及影響消費者日常開支的「公共交通加價」。至於另外兩項主題類別，「的士司機違例記分制生效」以8,088高票成為「最大快人心」消費新聞，消委會網上版《選擇》月刊今年起供市民免費瀏覽則以5,992票成為「最抵讚」消費新聞。

消委會：消費者關注事件處理

消委會主席陳錦榮表示，活動成功有賴傳媒合作伙伴支持，亦衷心感謝市民踴躍投票，令今年投票人數打破歷屆紀錄。他又指，投票結果反映消費者極為關注影響日常生活的政策和不同消費事件的處理，並更重視維護自身消費權益。

陳錦榮宣布，美斯缺陣事件獲票選為「最離譜」消費新聞。(蘇文傑攝) 陳錦榮表示，結果反映消費者極為關注影響日常生活的政策，以及不同消費事件的處理。(蘇文傑攝)
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