龍年十大消費新聞有結果　舒適堡結業登榜首　美斯缺陣「最離譜」

的士記分制生效「最大快人心」

其他躋身十大的消費新聞還包括「食肆餐具走塑」、「廖孖記結業」、推出「樓市撤辣」和「簡樸房立法」房屋政策、港人「北上消費」、全城熱話的「熊貓經濟」，以及影響消費者日常開支的「公共交通加價」。至於另外兩項主題類別，「的士司機違例記分制生效」以8,088高票成為「最大快人心」消費新聞，消委會網上版《選擇》月刊今年起供市民免費瀏覽則以5,992票成為「最抵讚」消費新聞。

消委會：消費者關注事件處理

消委會主席陳錦榮表示，活動成功有賴傳媒合作伙伴支持，亦衷心感謝市民踴躍投票，令今年投票人數打破歷屆紀錄。他又指，投票結果反映消費者極為關注影響日常生活的政策和不同消費事件的處理，並更重視維護自身消費權益。