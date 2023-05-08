《中年好聲音》人氣唱將 71歲吳大強突暈倒後腦著地 無綫急call白車送院幸無大礙

無綫電視昨於將軍澳舉行《中年好聲音》演唱會加場發布會，活動結束之後，在《中年好聲音》節目中爆紅的71歲唱將吳大強，與其他歌手在台邊接受訪問及拍照時，突然倒下並後腦著地，即時暈倒，半邊面在台底。

一眾歌手及工作人員見狀，急忙上前幫忙，一同出席活動的歌手曹敏寶亦被嚇得不知所措。現場工作人員上前先扶起吳大強，坐在地上稍作休息，有人檢查吳的頭部有否受傷，並拿起椅套的白布遮擋吳；約20秒後，吳大強意識漸漸恢復，自己亦有摸摸後腦，並示意沒大礙，工作人員隨即把他扶到後台休息，並之後由救護車送院接受檢查。據悉其子、無綫藝人吳偉豪與母親其後趕到醫院，待吳大強接受檢查證實並無大礙後，於晚上一同離開。

吳大強昨在發布會期間並無異樣，如常與司儀分享，在台上又唱又跳，但至在活動結束後突然暈倒。有同場歌手指或與現場「環境較焗」有關，而人氣極高的吳大強，連日來通告不斷，拍節目、練歌及出席活動，未知是否體力不支所致。

無綫︰正調整吳大強工作量

無綫昨傍晚回覆傳媒稱︰「吳大強今(7日)午出席《中年好聲音夢想成真演唱會》宣傳活動時暈倒，公司已即時召喚救護車送其往將軍澳醫院作詳細檢查，現已證實身體無礙。演唱會主辦單位TMG正調整其工作量及安排，在此期間騰出更多時間讓其好好休息。」