「中華文化節2025」開幕節目 現代舞詩劇《詩憶東坡》 跨越千年的古今對話 以當代視角詮釋中華文化之美

「中華文化節2025」即將於下月隆重展開，其開幕節目、由中國東方演藝集團帶來的現代舞詩劇《詩憶東坡》，是國際著名編舞和視覺藝術家沈偉傾力打造的作品，靈感源自宋代大文豪蘇東坡的詩詞與人生，透過現代舞融會詩詞、國畫、書法、篆刻、古琴、戲曲、武術等中華優秀傳統文化元素，打破語言界限，讓觀眾以當代視角重新感受和探索蘇東坡的精神世界。
集《詩憶東坡》導演、編劇、視覺總監、編舞、舞台佈景、服裝及造型設計等於一身的沈偉老師指，他對蘇東坡的詩詞頗為熟悉，家中亦保留着父親以蘇東坡詩詞所寫的書法作品，2020年更專程到北京故宮參觀關於蘇東坡的《千古風流人物》展覽。翌年接到中國東方演藝集團的邀約，請他編創一台關於蘇東坡的舞蹈作品，由於頗有難度，故沈老師並未即時答應。
精挑蘇東坡詩詞作品 構建舞劇創作基礎
「我當時蒐集關於蘇東坡生平和詩詞的書籍，經過四個多月的資料搜集和研究，我認為可行，所以便答應了中國東方演藝集團的邀請，其後於2022年9月回到北京開始創作。」沈老師認為，蘇東坡將他個人的認知、想法和觀念全寫在詩詞中，遂以此為基礎，在數千首詩詞中精選十多首代表蘇東坡生平的篇章，成為《詩憶東坡》的基礎及結構的支撐點，當中不乏現今仍廣為傳誦的詩句，如「大江東去，浪淘盡，千古風流人物」、「十年生死兩茫茫，不思量，自難忘」、「但願人長久，千里共嬋娟」等。到了2023年2月終於進行預演，其後7月正式首演。
「創作此劇的最大困難是如何以舞蹈作品去概括一個人。蘇東坡的人生經歷很豐富，要在個多小時內將一個人說清楚並不容易，故花了很長時間去了解和研究。」沈老師續指，畢竟蘇東坡的詩詞已是一千年前的作品，要選一些與現代人和世界相關、有共同點的詩詞，便花了頗長時間。另一重點是如何將這些內容轉化成舞蹈或藝術語言，要用哪種藝術形式去表達和傳遞，包括顏色、造型、視覺、音樂、聽覺、動作風格、與中國宋代以至現代世界有甚麼聯繫等，如何平衡都非常不容易；還有相關的舞蹈動作是否能表達正確的意思等，箇中的藝術轉換是非常的困難。
發掘古今文化結連點 推廣中華文化的美與價值
《詩憶東坡》以音、舞、詩、畫的綜合視聽體驗，並採用現代音樂結合古琴現場演奏，亦有車輦、坐轎、單車和滑板等不同時代的標記，以大膽創新的形式將古今文化相連繫。沈老師過往一直探索如何將中國傳統文化與現代藝術形式相互關連、溝通和發展，這有助他更易找到《詩憶東坡》的藝術傳遞方式：把宋代與千年後的現代中國，甚至國際和現代人的審美意識相連繫，從而打動觀眾。「將基礎內容轉換成藝術作品，是藝術家最難做的事情。」
作品的創作團隊匯聚頂尖藝術家參與，包括曾分別擔任2008北京奧運會開幕式音樂總監和燈光設計的陳其鋼和蕭麗河，而書法篆刻則由中國書法院院長楊濤設計。北京師範大學舞蹈系副教授蘇鵬將與來自中國東方歌舞團和眉山市歌舞劇院的20多位優秀青年演員，以及中央音樂學院古琴教授趙曉霞赴港演出。
巡演廣獲好評 冀觀眾從詩詞中找到共鳴
《詩憶東坡》自2023年7月在上海首演以來，已在內地多個城市巡演，去年初曾遠赴紐約林肯中心和華盛頓約翰．甘迺迪表演藝術中心上演，四場演出均全院滿座，廣獲好評。對於《詩憶東坡》首次於香港演出，沈老師希望觀眾可以通過該劇了解蘇東坡詩詞的內容，以及與他們的情感和關係，看到舞蹈演員的動作，就像看到帶著傳統文化美感的詩詞，同時與現代藝術美學和價值亦有關連，讓內地與香港的觀眾，以至不懂中文的外國觀眾，亦可感受中國傳統文化的美。他又指香港既有中國文化背景，又是中國現代藝術與世界接軌的橋樑，此劇作為「中華文化節2025」的開幕節目更別具意義，相信香港觀眾會更了解中國傳統文化的美，與世界文化之間的美學觀點。
沈老師說《詩憶東坡》是其中一個讓他非常滿意的作品，因要不斷突破，將中國傳統文化與現代世界文化連結在一起，為兩者留出「對話」空間。他希望觀眾不用想太多，直接去欣賞劇中他精選的每一段詩詞，去感受並連結個人經歷，從而找到共鳴！
中華文化節2025開幕節目：
中國東方演藝集團 — 現代舞詩劇《詩憶東坡》
日期及時間：2025年6月13及14日（五及六）7:30pm
地點：香港文化中心大劇院
票價：$200-$560
門票現於城市售票網發售
此節目由中國農業銀行香港分行贊助
其他延伸活動：
《詩憶東坡》專題展覽
地點：香港文化中心大堂展覽場地
日期及時間：2025年5月28至6月14日
票價：免費入場
(資料由康文署提供)