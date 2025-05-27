「中華文化節2025」開幕節目 現代舞詩劇《詩憶東坡》 跨越千年的古今對話 以當代視角詮釋中華文化之美

「中華文化節2025」即將於下月隆重展開，其開幕節目、由中國東方演藝集團帶來的現代舞詩劇《詩憶東坡》，是國際著名編舞和視覺藝術家沈偉傾力打造的作品，靈感源自宋代大文豪蘇東坡的詩詞與人生，透過現代舞融會詩詞、國畫、書法、篆刻、古琴、戲曲、武術等中華優秀傳統文化元素，打破語言界限，讓觀眾以當代視角重新感受和探索蘇東坡的精神世界。

集《詩憶東坡》導演、編劇、視覺總監、編舞、舞台佈景、服裝及造型設計等於一身的沈偉老師指，他對蘇東坡的詩詞頗為熟悉，家中亦保留着父親以蘇東坡詩詞所寫的書法作品，2020年更專程到北京故宮參觀關於蘇東坡的《千古風流人物》展覽。翌年接到中國東方演藝集團的邀約，請他編創一台關於蘇東坡的舞蹈作品，由於頗有難度，故沈老師並未即時答應。

精挑蘇東坡詩詞作品 構建舞劇創作基礎

「我當時蒐集關於蘇東坡生平和詩詞的書籍，經過四個多月的資料搜集和研究，我認為可行，所以便答應了中國東方演藝集團的邀請，其後於2022年9月回到北京開始創作。」沈老師認為，蘇東坡將他個人的認知、想法和觀念全寫在詩詞中，遂以此為基礎，在數千首詩詞中精選十多首代表蘇東坡生平的篇章，成為《詩憶東坡》的基礎及結構的支撐點，當中不乏現今仍廣為傳誦的詩句，如「大江東去，浪淘盡，千古風流人物」、「十年生死兩茫茫，不思量，自難忘」、「但願人長久，千里共嬋娟」等。到了2023年2月終於進行預演，其後7月正式首演。

「創作此劇的最大困難是如何以舞蹈作品去概括一個人。蘇東坡的人生經歷很豐富，要在個多小時內將一個人說清楚並不容易，故花了很長時間去了解和研究。」沈老師續指，畢竟蘇東坡的詩詞已是一千年前的作品，要選一些與現代人和世界相關、有共同點的詩詞，便花了頗長時間。另一重點是如何將這些內容轉化成舞蹈或藝術語言，要用哪種藝術形式去表達和傳遞，包括顏色、造型、視覺、音樂、聽覺、動作風格、與中國宋代以至現代世界有甚麼聯繫等，如何平衡都非常不容易；還有相關的舞蹈動作是否能表達正確的意思等，箇中的藝術轉換是非常的困難。