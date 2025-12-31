乙肝篩查明年初推出 涵30萬高風險人群

政府明年首季推出乙型肝炎篩查計劃，在地區康健中心為約30萬高風險合資格人士提供快速測試，確診者亦可獲資助診症和跟進治療，共付額等細節稍後公布。當局並推出新一份肝炎行動計劃，目標把每年新增的乙型和丙型肝炎感染，分別減至每10萬人口少於2宗和5宗病例。 慢性乙肝和丙肝可發展成本港第五常見癌症——肝癌，港府推算目前有41萬人感染乙肝，佔整體人口約5.6%，當中四成患者不自知、七成未有就此接受醫療跟進。政府明年首季將推出乙肝篩查計劃，合資格人士可到地區康健中心接受免費乙肝表面抗原快速測試，若結果呈陽性就會獲安排到已配對的家庭醫生，進一步接受資助抽血化驗，家庭醫生將為確診者安排長遠藥物治療和跟進。

計劃詳情原定今年內公布，基層醫療健康助理專員林瑜玉昨稱，地區康健中心已開始初步流程測試，希望能提供穩妥服務，部分項目的共付額、服務細節等會在明年初交代。計劃針對1988年或之前出生、有家庭成員或性伴侶是慢性乙肝患者，以及未曾確診乙肝兼沒有相關病徵市民，估計篩查人口約30萬。當局期望新措施有助及早在社區識別慢性乙肝患者，以及時跟進和治理，在持續檢視服務使用情況後，將來或考慮擴大篩查群組。 衛生署公布《2025-2030年香港病毒性肝炎行動計劃》，為本港第二份同類計劃，訂出未來5年須落實的具體行動，透過提升認知、追蹤應對、預防感染和擴展診療四方面策略，冀實踐消除慢性病毒性肝炎的願景。當局目標把每年新增的乙型和丙型肝炎感染，分別減至每10萬人口少於2宗和5宗病例，以及把每年死於乙肝和丙肝的人數降至每10萬人口少於6人。

慢病共治計劃滿兩年18萬人參與 乙肝篩查是《行動計劃》措施之一，衛生防護中心公共衛生服務處顧問醫生(特別預防計劃)黃駿君指，當局希望可找出所有乙肝患者，再把他們銜接至持續護理系統，又說本港已從單純的防控，變為積極消除肝炎的策略，治療模式亦由以往主力依賴專科，一併擴展至基層醫療協作。另外，當局推行慢病共治計劃滿兩年，截至月初已有18萬名市民參與，大致能在兩周內完成登記及現有篩查，當局有信心可應付乙肝篩查需求。