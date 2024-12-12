交椅洲人工島連接路「一拆二」研究　張欣宇批「斬件式」撥款

立法會發展事務委員會委員張欣宇向《am730》表示，當局將人工島連接路前期研究分拆成兩個項目，以基本工程儲備基金向立法會申請撥款，避開工務小組討論，做法不可取，「基本工程儲備金係5,000萬（元）以下，佢合番埋就會過咗……局長上年斬釘切鐵應承咗唔會俾部門『斬件』撥款，我會喺會上跟進」。

立法會發展事務委員會下周三（18日）將審議下年度基本工程儲備基金整體撥款，包括交椅洲人工島連接路的前期研究，港島西至交椅洲連接路及大嶼山東北至交椅洲連接路的前期工程設計及場地勘探分開申請撥款，分別涉及3,280萬元及3,260萬元，兩研究均預期於2027年上半年完成。

張欣宇質疑連接路研究優先性

財政司司長陳茂波今年宣布延後人工島填海時間表，料延後2至3年，仍會推展相關研究。張欣宇又質疑，工程開支整體資源緊絀，人工島填海時間表已推遲，項目已非當務之急，政府需交代理據，「喺有限資源下，係咪優先做呢個，會唔會有其他民生項目更有逼切性？」

林筱魯指連接路設計應盡早完成

立法會發展事務委員會副主席林筱魯則認為，現時政府只是申請撥款為人工島連接路作前期研究，未來最終工程撥款仍要再上立法會討論，政府將連接路項目分開兩段只是行政考量，而且前期研究撥款亦要每次經工務小組討論亦不理想。