《保護海港條例》修訂草案刊憲　議員稱助打通啟德至長沙灣海濱

政府就《保護海港條例》修訂草案刊憲，為改善維多利亞港而進行的小規模填海工程機制拆牆鬆綁，簡化後的機制亦適用於維港的非永久填海工程，修例草案亦訂明更清晰機制規管填海工程，特別是大型填海工程。條例草案下周三提交立法會進行首讀。

發展局指，現行《保護海港條例》一刀切訂明維港範圍內不准填海，簡化程序後為改善海濱而擬於維港進行的小規模或海港非永久填海工程，符合特定準則就可經簡化的程序獲財政司司長批予豁免，不受「不准填海推定」規限。草案訂明，建造碼頭、觀景台、防波堤等小規模填海工程，佔維港總面積不可超過0.8公頃，非永久填海工程亦不得超過3公頃面積和預計不超過7年。

政府強調，早前已表明無計劃在維港大規模填海造地建屋、作商業或工業發展之用，財政司司長在考慮批出豁免時，須信納工程符合公眾利益，其他不獲豁免的海港填海工程就仍繼續受規限，包括要經過法定程序確定是否符合「凌駕性公眾需要」。

楊永杰稱修例提供更大靈活

立法會議員楊永杰支持修例，指現時港島設有「活力環島長廊」，九龍區街坊也想有「活力九龍海濱」，惟被現行《保護海港條例》的緊箍咒「箍死了」，修例將成改善紅磡及土瓜灣附近海濱暢達性的方案，提供更大靈活性，建造由啟德郵輪碼頭至長沙灣連綿不絕的海濱長廊。