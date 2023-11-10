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2023-11-10 16:04:37

再有土地流標　甯漢豪：不難理解發展商前景不明下保守投地

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再有土地流標　甯漢豪：不難理解發展商前景不明下保守投地

再有土地流標　甯漢豪：不難理解發展商前景不明下保守投地

港鐵東涌東站第一期物業發展項目昨日截標，港鐵沒有收到任何標書導致流標。至於有意見指項目的配套不足發展局局長甯漢豪表示，該項目是由港鐵招標，由公司決定招標條款，不是政府的賣地項目，不便評論細節。但相信港鐵或政府都會在每次流標後檢視招標條款，而當作出修訂或市況不同後，再作招標程序，或者有不同效果。她又說，表達意向程序與最終是否入標是兩回事，只可作為參考，是否入標或入標價格都要按最新研判。

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不難理解發展商保守投地

甯漢豪指外圍環境複雜，地緣政治近期趨向緊張，經濟環境充滿變數時，本港作為外向經濟體，難免受影響。她說當前景有不明朗因素，不難理解各土地開發商較保守和審慎投地，指他們亦各有投資策略，對個別地皮發展各有看法，不可一概而論。

甯漢豪指，即使近期有多幅土地流標，但也有成功的例子，就如9月政府推出的啟德住宅用地都成功招標，近期油塘灣亦有一幅大型的現有地皮，成功進行地契的修訂。甯漢豪強調政府對未來造地決心不動搖，造地是為有足夠房屋供應，令市民住得寬敞些，並照顧經濟用地需求，強調要認清方向、向前走，不能因經濟情況和短期未知數而放慢造地步伐。

港鐵東涌東站1期發展項目

港鐵東涌東站1期發展項目

需要土地時才謀劃會錯失良機

甯漢豪在北京總結訪京行程，指今日上午拜會港澳辦主任夏寶龍，匯報發展局工作最新進度，包括本港整體的土地供應情況、北部都會區和交椅洲人工島兩個大型項目的進展等。她引述夏寶龍支持和肯定局方的工作，而內地不同部委普遍支持香港努力做好土地供應，不能像以前需要土地時才開始謀劃，否則會錯失良機，亦要在規劃用地時與大灣區發展相互配合，產生協同效應。

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