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2023-12-01 17:23:07

區議會選舉2023｜安德尊陪宋芝齡落區拉票　指一向愛她被問何時結婚｜Ray Online

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區議會選舉2023｜安德尊陪宋芝齡落區拉票　指一向愛她被問何時結婚｜Ray Online

區議會選舉2023｜安德尊陪宋芝齡落區拉票　指一向愛她被問何時結婚｜Ray Online

區議會選舉下個月10號舉行，灣仔區成為焦點選區，因為有藝人宋芝齡出選。外界經常問到幾時同主持拍檔、「大王」安德尊「行拍拖更」，今日終於見到兩個人合體去灣仔街市一帶拉票，吸引唔少街坊影相呀。

兩人係「緋聞情侶」，被問到會唔會更愛宋芝齡，「大王」就回應「不嬲都愛佢，未試過唔愛佢，同平時一樣，唔嗌交嗰陣就係咁」。他更加形容宋芝齡有韓國女性面貌，同時有韓國男性嘅粗獷，搞到宋芝齡即刻澄清自己好斯文呀。既然都承認愛佢囉，咁幾時結婚呀，如果宋芝齡當選會唔會即刻結婚？安德尊就話「睇吓宋芝齡做完一年咩成績先」，又話對方工作係政治任務，唔同娛樂圈，好踏實。

宋芝齡(左)日前亮相無綫電視節目《流行都市》。(節目截圖) 宋芝齡(左)日前亮相無綫電視節目《流行都市》。(節目截圖) 宋芝齡(左)日前亮相無綫電視節目《流行都市》。(節目截圖) 宋芝齡(左)日前亮相無綫電視節目《流行都市》。(節目截圖) 宋芝齡(左)日前亮相無綫電視節目《流行都市》。(節目截圖)

「大王」讚宋芝齡做事正經

講到宋芝齡嘅工作，安德尊話對方「玩還玩，做正經嘢時正經」，覺得佢好乖。咁佢會唔會教宋芝齡做嘢呢？安德尊就話每個人都有自己做事方法，就算社會服務都好，安排同整合都要靠本身能力。

灣仔區周圍貼咗唔少宋芝齡嘅海報，安德尊提到好多朋友見到海報就會影畀佢睇，安德尊就話「都唔係我選！」。宋芝齡提到平時做節目都會同「大王」落區，不過做節目係就一個特定話題拍攝。今次落區就係畀大家開心吓，「大王」就笑住話「我嚟正經同你拉票，你嚟同人開心！」咁之後會唔會再嚟支持宋芝齡，佢反問「唔使返工咩？」宋芝齡就話好難約「大王」㗎，不過例如朋友知道佢參選，有時間就自然會嚟搵佢。

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