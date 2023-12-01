區議會選舉2023｜安德尊陪宋芝齡落區拉票　指一向愛她被問何時結婚｜Ray Online

區議會選舉下個月10號舉行，灣仔區成為焦點選區，因為有藝人宋芝齡出選。外界經常問到幾時同主持拍檔、「大王」安德尊「行拍拖更」，今日終於見到兩個人合體去灣仔街市一帶拉票，吸引唔少街坊影相呀。

兩人係「緋聞情侶」，被問到會唔會更愛宋芝齡，「大王」就回應「不嬲都愛佢，未試過唔愛佢，同平時一樣，唔嗌交嗰陣就係咁」。他更加形容宋芝齡有韓國女性面貌，同時有韓國男性嘅粗獷，搞到宋芝齡即刻澄清自己好斯文呀。既然都承認愛佢囉，咁幾時結婚呀，如果宋芝齡當選會唔會即刻結婚？安德尊就話「睇吓宋芝齡做完一年咩成績先」，又話對方工作係政治任務，唔同娛樂圈，好踏實。