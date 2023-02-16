印傭遭男僱主因姦成孕誕女 稱曾遭太太逼墮胎 入稟索償9.1萬

印傭在2021年2月遭當時僱主非禮及強姦，事後疑因姦成孕及誕下一女，印傭昨（15日）入稟區域法院，控告男傭主違反《性別歧視條例》，要求賠償9.1萬產費和其他懷孕相關費用，以及就她的精神及心理傷害等作賠償。

原告人以NA作代號，答辯人為沈盛霖（音譯）。

原告被要求為答辯人刮痧和按摩

入稟狀指，原告是一名外傭，於2021年2月8日至5月8日期間，在答辯人位於元朗錦田的住所工作。同年2月9日晚上，原告被要求為答辯人刮痧和按摩，期間答辯人摸和拍原告大腿，原告感到驚慌及嘗試呼喚答辯人妻子，並嘗試打答辯人的手、令他停止，但答辯人着原告安靜及繼續摸原告。翌日凌晨3時，原告在沙發睡覺時，答辯人伸手入原告上衣內，摸和捏她乳房，又指插她的私處數次，原告反抗不果，而每當她想呼救，答辯人會用手捂住她的嘴，答辯人又親吻她的頸和臉。