印傭遭男僱主因姦成孕誕女 稱曾遭太太逼墮胎 入稟索償9.1萬

印傭在2021年2月遭當時僱主非禮及強姦，事後疑因姦成孕及誕下一女，印傭昨（15日）入稟區域法院，控告男傭主違反《性別歧視條例》，要求賠償9.1萬產費和其他懷孕相關費用，以及就她的精神及心理傷害等作賠償。
原告人以NA作代號，答辯人為沈盛霖（音譯）。
原告被要求為答辯人刮痧和按摩
入稟狀指，原告是一名外傭，於2021年2月8日至5月8日期間，在答辯人位於元朗錦田的住所工作。同年2月9日晚上，原告被要求為答辯人刮痧和按摩，期間答辯人摸和拍原告大腿，原告感到驚慌及嘗試呼喚答辯人妻子，並嘗試打答辯人的手、令他停止，但答辯人着原告安靜及繼續摸原告。翌日凌晨3時，原告在沙發睡覺時，答辯人伸手入原告上衣內，摸和捏她乳房，又指插她的私處數次，原告反抗不果，而每當她想呼救，答辯人會用手捂住她的嘴，答辯人又親吻她的頸和臉。
原告在沙發上被答辯人強姦
同月10日凌晨，被告再次趁原告睡覺時觸碰及指插她。原告感到非常害怕，不敢將事件告訴他人，及有想過輕生。兩日後的早上，答辯人再用手捂住原告的嘴，摸她的胸部和私處，直到原告大叫，被告才罷手。約3至4日後凌晨1時，答辯人突然將原告推倒在沙發上，將原告雙手扭到她背後及按住，原告嘗試掙扎但不果，答辯人捂住原告的嘴及拉下原告的褲子，原告在過程中無力反抗，她感覺到答辯人插入和射精，期間答辯人又多次說「It's ok」。
原告稱遭太太要求墮胎
約1星期後，原告懷疑自己懷孕，她和答辯人太太到診所求診，她亦向太太透露強姦事件，惟太太要求墮胎和不要告訴任何人，又指否則原告無法工作。太太另曾要求原告服用墮胎藥，原告假裝吞下藥丸及後吐出。
同年5月8日，原告印傭組織幫助下鼓起勇氣，及離開答辯人住所；原告於同年11月在伊利沙伯醫院誕下女兒，而答辯人是女兒的生父。原告事後曾報警，答辯人被控強姦等4罪及在同年5月到庭應訊，惟控方其後撤控。原告亦有向平機會作出投訴，但平機會因事隔超過1年而終止調查。