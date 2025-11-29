大埔宏福苑五級火｜駐港國安公署：堅定支持特區依法嚴懲「反中亂港」分子「以災亂港」行徑

大埔宏福苑五級火至今造成128人死亡、83人受傷。駐港國家安全公署今日發聲明指，在這危難時刻，「反中亂港」分子和別有用心者仍蠢蠢欲動、伺機作亂，公署堅定支持特區政府依法嚴懲「反中亂港」分子「以災亂港」行徑。

駐港國安公署批評這些人士泯滅人性、罔顧事實，散播虛假信息，惡意攻擊特區政府救援工作，挑動社會分化對立，煽動對行政長官李家超和特區政府的怨恨。他們妄圖利用災民的悲痛遂其政治野心，令香港重回修例風波的亂局，讓香港再現「黑暴」至暗時刻。公署表示有關人士的險惡用心和卑劣行徑為人神所共憤，必受道德嚴譴和法律嚴懲。