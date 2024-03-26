《女性職場指數》推出 袁淑琴盼促進社會可持續發展

本港婦女生育率低，或難以在工作和育兒生活作平衡，部分婦女生育後更離開職場，影響香港勞動力。資深投資銀行家及擁有律師資格的袁淑琴指，亞洲女性在管理層職級比例較低，而香港、以至整個亞洲其他地區的出生率處於低水平，且人口急速老化，影響社會持續發展，遂編製《女性職場指數（WWi）》並於今日推出，指數是一個為僱主披露女性職場代表性、政策和實踐的專設整合平台，透過統計女性職場指數，展示女性政策及認證 WWi公司僱主，進而改變職場風氣。

她透露，創始夥伴如宏利金融、信和置業、中電集團、年利達律師事務所、香港科技大學、商界環保協會和亞洲金融女性協會等，向他們分發問卷收集香港女性職場政策的數據並會公開披露，並預期4至9月逐步擴展至各中小型公司。

她透露，創始夥伴如宏利金融、信和置業、中電集團、年利達律師事務所、香港科技大學、商界環保協會和亞洲金融女性協會等，向他們分發問卷收集香港女性職場政策的數據並會公開披露，並預期4至9月逐步擴展至各中小型公司。