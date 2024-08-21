「平安卡」考試集體出貓 營辦機構及導師罰「停賽」3個月

勞工處今日（21日）起暫停認可一間職安訓練機構舉辦的強制性基本安全訓練課程，為期3個月，直至11月20日。

涉事機構名為Greater Bay EHS Technology Consultant Limited 經營職安學堂，勞工處指該機構按《工廠及工業經營條例》（第59章），為受僱於工業經營而從事建築工程的工人舉辦的「強制性基本安全訓練課程（建築工程）」，早前被發現違反開辦這項課程的批核條件，在進行課程考試期間容許學員之間討論答案，其後向涉事學員發出「平安卡」。

有關課程的批核條件下，課程營辦機構應嚴格禁止作弊行為，包括學員之間、學員與導師或監考人員之間討論答案等作弊行為。勞工處經過詳細調查和搜證，及考慮該公司提出的解釋和申述後，認為性質嚴重，作出暫停認可的決定。涉事導師亦同時被要求在該課程營辦機構暫時停止教授「強制性基本安全訓練課程（建築工程）」，同樣為期三個月。