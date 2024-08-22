平安卡又名平安咭/地盤綠卡，全名建造業安全訓練証明書。因一宗平安卡考試營辦機構涉作弊事件，引起社會廣泛討論，令更多人了解「平安卡」這個字詞。不過，不少市民或讀者，可能對「平安卡」／「平安咭」感到陌生，以下《am730》將為讀者介紹甚麼是平安卡，以及報名申請、考試內容、續期申請、費用等資訊。
「平安卡」考試集體出貓 營辦機構及導師罰「停賽」3個月
平安卡是甚麼？
平安卡全名為「建造業安全訓練證明書」／「強制性基本安全訓練課程」。據勞工處資料指出，基本安全訓練及持有有效證明書所有受聘在建築行業的人，都必需通過其安全訓練，而此項措施，在2001年5月1日起開始實施，自該日期以後，只有曾接受基本安全訓練，以及持有有效證明書，即擁有「平安卡」的人，才可以接受建築等行業的工作。
平安卡如何獲得？
平安卡申請前，需要就讀「強制性基本安全訓練課程」，修讀後取得合格方有資格申請。目前，坊間共有多達數十間機構提供課程，包括建造業議會、香港建造業總工會，以及其他私人機構，讀者可到勞工處網站查詢。
提供建築工程「平安卡」網站（按此）
平安卡要讀幾耐？
平安卡課程約6.5至8小時，完結後要進行30分鐘筆試，合格者可獲證書，因此是一日制強制性基本安全訓練課程。
公務員招聘｜入境處、海關、救護員等政府工入職要求及人工(附申請連結)
平安卡課程考試內容
據勞工處資料指出，建築工程的「平安卡」課程有以下的重點，包括一般安全事項、離地工作/高處工作、個人防護裝備的使用、防火安全、機械安全、電力安全、密閉空間作業安全、體力處理操作、燒焊安全、挖掘工作的安全、起重機械及起重裝置及其他安全事項等。只要修讀並取得合格成績，即可取得由機構發作、符合勞工處標準的平安卡。
平安卡申請文件
平安卡在申請前需要準備以下文件，包括香港身份證、其他身份證明文件、彩色的個人近照、有效期不少於30天的相關工種資歷文件、建造業工人註冊申請表、建築物防盜系統技工－有效的保安人員許可證、（丁類保安工作）、若申請特定工種，需同時帶同「潛水員 - 醫生證明」或「升降機/扶手電梯技工證明」。如續證，需要有效期不少於30天的平安卡。
黑雨/紅雨/黃雨天文台指引 惡劣天氣下工作/上學/停課安排
平安卡如何續期？
若要續期「平安卡」，需修讀由提供「平安卡」「重新甄審資格課程」的機構所發出的證書。勞工處處長已承認了一些「重新甄審資格課程」，而持有「平安咭」的人士，必須完成這類型的課程，才可以取得有效續期的「平安咭」。
平安卡如何補領？
在補領平安卡前，請準備以下文件及步驟：
- 身份證或護照
- 警署補失紙，紙上要註明「遺失平安卡」
- 已填好補領強制性基本安全訓練證明書(俗稱「平安卡」) 申請表的第一部份
- 然後便可以前往平安卡課程營辦機構，辦理補領平安卡手續。
平安卡申請費用
平安卡申請費按各間機構而定，以其中一間機構的網上資料顯示，要取得第一張平安卡，平安卡課程合共需要約200元至230元的費用；至於續證則較便宜，約160元至180元。
夏天降溫方法｜戶外防中暑 著淺色衫、水樽消暑5招
平安卡幾耐換一次？
而到期日方面，據香港法例第59章《工廠及工業經營條例》第6BA(6)條的規定，「平安卡」的有效期為1年至3年，有效期會在卡上標明，如果卡上沒有標明有效期，則該咭有效期為發出日期後的3年內，「平安卡」持有人須在有效期屆滿前為其「平安咭」重新續期。
地盤三寶是哪三寶？
地盤三寶是指身份證、平安卡及工人註冊證，要獲取工人註冊證前，先要考獲平安卡，再由勞工本人或僱主申請。
甚麼人需要平安卡？
根據政府資料，所有進行建築工程及貨櫃處理作業的工人均須接受基本安全訓練及在工作時持有效証書即平安卡，而有關僱主及承建商亦須確保僱員已完成安全訓練課程及持有效平安卡。