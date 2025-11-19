「廚餘回收車試驗計劃」中西區試行　晚上走訪4地點

環保署署長徐浩光和副署長鄭健早前到中西區視察「廚餘回收車試驗計劃」的運作，向市民推廣廚餘回收，又呼籲在下月7日舉行的立法會選舉踴躍投票。
逾1500地點設家居廚餘回收設施
徐浩光說，現時已有超過1,500個設於公共屋邨、私人屋苑等地點的家居廚餘回收設施。環保署去年在全港各區逐步設立約250個公眾廚餘回收點，當中在夜間營運的「廚餘回收流動點」，可為居民提供便捷的廚餘回收途徑。「廚餘回收車試驗計劃」上月亦率先在中西區試行，回收車每晚走訪區內4個指定地點，向市民推廣源頭分類及正確回收廚餘的方法，並為市民提供便利的廚餘回收途徑。4個服務地點包括：
- 半山區麥當勞道（近聚安樓）：晚上6時半至7時15分
- 西營盤港鐵站C出口外停車處：晚上7時40分至8時25分
- 堅尼地城堅彌地城海旁（近明珠閣）：晚上8時45分至9時半
- 堅尼地城堅彌地城新海旁（近嘉安大廈）：晚上9時45分至10時半
整體回收量較前年增長一倍
計及「廚餘回收車試驗計劃」，全港在夜間營運的「廚餘回收流動點」已達至104個。環保署說廚餘回收量近年持續上升，整體廚餘回收量已達至每日340公噸，較2023年增長一倍，當中家居廚餘回收量由2023年每日7公噸大幅增至現時約130公噸。