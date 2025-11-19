熱門搜尋:
本地
2025-11-19 13:32:52

「廚餘回收車試驗計劃」中西區試行　晚上走訪4地點

圖示徐浩光（左三）、鄭健（中）、環保署助理署長（廚餘及資源回收）蕭智慧（右三）和環保署人員。(政府新聞處)

環保署署長徐浩光和副署長鄭健早前到中西區視察「廚餘回收車試驗計劃」的運作，向市民推廣廚餘回收，又呼籲在下月7日舉行的立法會選舉踴躍投票。

1500地點設家居廚餘回收設施

徐浩光說，現時已有超過1,500個設於公共屋邨、私人屋苑等地點的家居廚餘回收設施。環保署去年在全港各區逐步設立約250個公眾廚餘回收點，當中在夜間營運的「廚餘回收流動點」，可為居民提供便捷的廚餘回收途徑。「廚餘回收車試驗計劃」上月亦率先在中西區試行，回收車每晚走訪區內4個指定地點，向市民推廣源頭分類及正確回收廚餘的方法，並為市民提供便利的廚餘回收途徑。4個服務地點包括：

  1. 半山區麥當勞道（近聚安樓）：晚上6時半至715
  2. 西營盤港鐵站C出口外停車處：晚上740分至825
  3. 堅尼地城堅彌地城海旁（近明珠閣）：晚上845分至9時半
  4. 堅尼地城堅彌地城新海旁（近嘉安大廈）：晚上945分至10時半
圖示徐浩光（中）和鄭健（左）向市民介紹環保署的廚餘回收服務。(政府新聞處) 圖示徐浩光（右）和鄭健（左）在廚餘回收車前宣傳立法會選舉。(政府新聞處) 「廚餘回收車試驗計劃」中西區試行，晚上走訪4地點。(政府新聞處) 圖示鄭健（右二）向市民派發廚餘回收及立法會選舉的宣傳單張。(政府新聞處) 圖示徐浩光（右二）和鄭健（右一）向市民派發紀念品。(政府新聞處)

整體回收量年增長一倍

計及「廚餘回收車試驗計劃」，全港在夜間營運的「廚餘回收流動點」已達至104個。環保署說廚餘回收量近年持續上升，整體廚餘回收量已達至每日340公噸，較2023年增長一倍，當中家居廚餘回收量由2023年每日7公噸大幅增至現時約130公噸。

