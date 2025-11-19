「廚餘回收車試驗計劃」中西區試行　晚上走訪4地點

圖示徐浩光（左三）、鄭健（中）、環保署助理署長（廚餘及資源回收）蕭智慧（右三）和環保署人員。(政府新聞處)

環保署署長徐浩光和副署長鄭健早前到中西區視察「廚餘回收車試驗計劃」的運作，向市民推廣廚餘回收，又呼籲在下月7日舉行的立法會選舉踴躍投票。

逾 1500 地點設家居廚餘回收設施

徐浩光說，現時已有超過1,500個設於公共屋邨、私人屋苑等地點的家居廚餘回收設施。環保署去年在全港各區逐步設立約250個公眾廚餘回收點，當中在夜間營運的「廚餘回收流動點」，可為居民提供便捷的廚餘回收途徑。「廚餘回收車試驗計劃」上月亦率先在中西區試行，回收車每晚走訪區內4個指定地點，向市民推廣源頭分類及正確回收廚餘的方法，並為市民提供便利的廚餘回收途徑。4個服務地點包括：