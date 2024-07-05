《建築物管理修訂草案》三讀通過 明年7月生效

政府表示歡迎，條例將於下周五刊憲，明年7月13日起生效。發言人表示，條例旨在提高業主立案法團運作的透明度和問責性，以及加強阻嚇力。民政事務總署會展開多項教育和宣傳活動，並會更新一系列指引，以協助業主和法團了解修訂內容。

立法會三讀通過《2023年建築物管理(修訂)條例草案》，新例訂明，每戶維修費超過3萬元的樓宇維修工程，必須有最少5%或者100名業主，親身出席業主大會投票；如果法團的相關負責人員無妥善保存有關文件，需要負上刑責。

政府：提高透明度及問責性

民政及青年事務局長麥美娟表示，政府希望藉今次修例加強業主對立案法團的監察，令他們在執行建築物管理工作上，尤其採購時，要更具透明度和問責性；同時規定業主需要親身參與重大採購決定，以及引入保存文件的刑事條文，條例會在憲報刊登日的一年後正式實施。

麥美娟說，政府會展開多方面工作，當局會先處理公眾較關注而爭議性較少的建議，強調政府會跟進更複雜和有爭議的課題。

立法會議員陳學鋒相信修訂能減少法團委員的擔憂，惟關注能有效打擊圍標。另一議員梁文廣認為修例增加法團運作透明度，但關注條例無賦予土地註冊處權力，暫緩執行有法律爭議的法團登記，避免法團「鬧雙胞」的問題。