「弦」 繫光明人生 視障二胡演奏家楊恩華

視力只剩5%的二胡演奏家楊恩華，年少時曾被勸說以按摩為生，想不到一件樂器、一次奇遇，改變一生。恩華對於所遇到的人和事均心存感恩，尤其是香港這個讓他發光的地方，他表示，「二胡成就了我，回看這一路上的經歷，我遇到的人和轉捩點都是與它有關。」下月將舉行線上演奏會的他表示，「希望這個演奏會可以像講故事一樣，突出香港是有人情味的地方。」

楊恩華生於黑龍江哈爾濱，由於先天弱視，12歲聽從父母意見，學習一門專長，自此與二胡結下了不解緣。恩華2014年隨父母移居香港，某天晚上他在深水埗散步時，被突如其來的二胡聲吸引，與二胡店家交流及彈奏兩曲後大獲賞識，店家不想恩華埋沒才能，便介紹他入讀專為失明人士而設的心光學校，自此開始學廣東話和繁體字。2017年因視力只餘5%，恩華重新再學凸字，且有系統地學習二胡，終於在2021年考入香港演藝學院，繼續在音樂路上深造。恩華一直以來的夢想是在香港大會堂舉辦一場音樂會，「因為這是音樂家心中，香港最頂級的地點」，早前透過香港賽馬會慈善信託基金與香港藝術節合辦「無限亮」計劃，原有機會圓夢，惜受疫情影響須改為線上錄影的模式播出，他坦言「有小小遺憾和失望」。不過，他指自己其中一個座右銘是「安時處順」，認為由於線上音樂會的形式不限人數，可以讓更多人欣賞演出，而且錄影更能保障質素，「心態上算是補償，亦是優勢，因此會更努力演繹，希望我的音樂可以打動觀眾！」

憑曲寄意心中有光

恩華形容，二胡除了像的他朋友，「亦是寄託和展現自己的工具，令我可以通過二胡含蓄地表達感受。」他指曲目中既有具家鄉東北風格的作品，亦會向觀眾娓娓道來在港的奮鬥生活，訴說這片土地帶給他的無限可能，同時憑曲寄意，盼望將來生活越來越好，「雖然我們視障人士看不到，但心裏是有光明的。」

未來恩華希望在演藝學院裏學懂創作，借音樂「說自己」，同時希望繼續演奏和教學的工作，例如教導心光的師弟妹學二胡，亦希望把中國文化傳承下去。

楊恩華《胡琴瞽樂》音樂會

播放日期 9月16日上午10時(周五)至10月31日下午11時(周一)

費用 全免

網址 www.nolimits.hk

