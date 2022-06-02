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2022-06-02 04:31:09
日報

「彈票黨」網購呃270萬 警拘9男女最細14歲

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彈票黨

(左起)港島總區刑事總部高級督察曾憲釗和港島總區重案組高級督察謝靜儀昨交代案情。(鍾式明攝)

網上賣買貴價物品要小心，除要慎防假貨，亦要防「彈票黨」！不法集團透過網上交易平台約受害人交收鑽石和名貴手錶等，以不能兌現支票付款，最少16人受騙，涉款逾270萬元，單一受害人失去60萬元。警方拘捕9人，涉嫌「串謀詐騙」，當中4人年僅14至16歲負責交收和存入支票。行動中，人員檢獲11部手提電話、一張提款卡及4本支票簿等證物。

被捕的7男2女，年齡介乎14至51歲，負責交收貨物，存入支票、提供支票戶口等。警方指於今年2至6月，接獲16宗網購騙案，每宗案涉5萬至60萬元不等，合共270萬元。騙徒均在網上物色出售貴價物品如鑽石或名錶的賣家，向對方表示有意收購該等財物，議好價錢後，相約受害人現場交收，在交收當日以空頭支票付款至受害人的戶口，製造付款假象。賣方不虞有詐，因發現戶口已顯示相關金額，便將貨品交予對方。但經銀行處理後，相關支票部分屬空頭支票，部分戶口餘額不足而「彈票」，賣方始知受騙。

港島總區重案組高級督察謝靜儀表示，經情報搜集及調查後，鎖定多名目標人物，於周一至三採取行動，當中一名15歲目標少到上水一間銀行企圖把一張無效支票存入支票機時，被埋伏的探員拘捕，在其身上發現另外13張無效支票。探員亦多區拘捕其他8名成員。4人被捕人年僅14至16歲，警方呼籲青少年不要為賺快錢以身試法，家長應留意子女有否不明來歷金錢，以免被人利用。市民在網上出售物品時提高警覺，交收前應確實收到該筆貨款後，才把貨品交給買家。

市民查詢自己銀行帳戶時，須留意「戶口結餘」和「可用結餘」有分別，「戶口結餘」只顯示對方已入數，但不代表相關款項可用，「可用結餘」則表示款項成功到帳，帳戶持有人可提取相關款項。

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