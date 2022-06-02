「彈票黨」網購呃270萬 警拘9男女最細14歲

網上賣買貴價物品要小心，除要慎防假貨，亦要防「彈票黨」！不法集團透過網上交易平台約受害人交收鑽石和名貴手錶等，以不能兌現支票付款，最少16人受騙，涉款逾270萬元，單一受害人失去60萬元。警方拘捕9人，涉嫌「串謀詐騙」，當中4人年僅14至16歲負責交收和存入支票。行動中，人員檢獲11部手提電話、一張提款卡及4本支票簿等證物。

被捕的7男2女，年齡介乎14至51歲，負責交收貨物，存入支票、提供支票戶口等。警方指於今年2至6月，接獲16宗網購騙案，每宗案涉5萬至60萬元不等，合共270萬元。騙徒均在網上物色出售貴價物品如鑽石或名錶的賣家，向對方表示有意收購該等財物，議好價錢後，相約受害人現場交收，在交收當日以空頭支票付款至受害人的戶口，製造付款假象。賣方不虞有詐，因發現戶口已顯示相關金額，便將貨品交予對方。但經銀行處理後，相關支票部分屬空頭支票，部分戶口餘額不足而「彈票」，賣方始知受騙。

港島總區重案組高級督察謝靜儀表示，經情報搜集及調查後，鎖定多名目標人物，於周一至三採取行動，當中一名15歲目標少到上水一間銀行企圖把一張無效支票存入支票機時，被埋伏的探員拘捕，在其身上發現另外13張無效支票。探員亦多區拘捕其他8名成員。4人被捕人年僅14至16歲，警方呼籲青少年不要為賺快錢以身試法，家長應留意子女有否不明來歷金錢，以免被人利用。市民在網上出售物品時提高警覺，交收前應確實收到該筆貨款後，才把貨品交給買家。

市民查詢自己銀行帳戶時，須留意「戶口結餘」和「可用結餘」有分別，「戶口結餘」只顯示對方已入數，但不代表相關款項可用，「可用結餘」則表示款項成功到帳，帳戶持有人可提取相關款項。