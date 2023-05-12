《明報》周日起停刊尊子漫畫 尊子：不意外 鄧炳強稱法例保障言論

在港刊載多年的尊子漫畫，撤出報紙平台。《明報》昨以「編按」方式宣布，漫畫家尊子的兩個政治漫畫將於14日(周日)起停刊，並「多謝尊子40年來與我們一起見證時代的變遷。」尊子回應指「縱是崎嶇，總有前路的」，又稱以今天的時局也不意外。明報職工協會表示遺憾和無奈，指多元社會應該包容不同聲音；記協則指事件反映本港容不下批評的聲音，言論自由的空間遭進一步收窄。保安局長鄧炳強則稱，相信編輯不想被人利用，認為停刊屬負責任做法，並嚴厲譴責記協的說法。

《明報》昨如常刊載尊子兩個漫畫專欄。其中「Emily版尊子漫畫」描繪近期熱議的內地平價旅行團，圖中旅客在導遊帶領下要再步行6小時，才可以到達尖沙咀的茶餐廳食火腿煎蛋飯；「世紀版乜議員漫畫」則指反對派街站要搭飛機才找到。

《明報》編輯部在漫畫框旁以「編按」形式宣布，兩個尊子漫畫專欄將於14日(周日)起停刊，但無交代原因，僅稱：「多謝尊子40年來與我們一起見證時代的變遷。」

尊子回應傳媒查詢時，以「縱是崎嶇，總有前路的」形容自己感受，指停刊決定屬今日「香港故事」的一部分；又稱停刊原因心照不宣，但任何說法只會被否認，事件以今天的時局也不意外。

明報職工協會(圖)對尊子漫畫停刊表示遺憾和無奈，並稱除了新聞報道，專欄作家作品也是《明報》核心價值一部分，認為多元社會應該包容不同聲音，希望各界尊重言論自由，維護社會公正和善良。香港記者協會亦對尊子漫畫停刊表示痛心，認為事件反映本港容不下批評的聲音，言論自由的空間遭進一步收窄，對社會百害而無一利。

而記者昨晚在康文署公共圖書館網站搜尋尊子書籍，已顯示「沒有符合的檢索結果」。

