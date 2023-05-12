《明報》周日起停刊尊子漫畫 尊子：不意外 鄧炳強稱法例保障言論

在港刊載多年的尊子漫畫，撤出報紙平台。《明報》昨以「編按」方式宣布，漫畫家尊子的兩個政治漫畫將於14日(周日)起停刊，並「多謝尊子40年來與我們一起見證時代的變遷。」尊子回應指「縱是崎嶇，總有前路的」，又稱以今天的時局也不意外。明報職工協會表示遺憾和無奈，指多元社會應該包容不同聲音；記協則指事件反映本港容不下批評的聲音，言論自由的空間遭進一步收窄。保安局長鄧炳強則稱，相信編輯不想被人利用，認為停刊屬負責任做法，並嚴厲譴責記協的說法。
《明報》昨如常刊載尊子兩個漫畫專欄。其中「Emily版尊子漫畫」描繪近期熱議的內地平價旅行團，圖中旅客在導遊帶領下要再步行6小時，才可以到達尖沙咀的茶餐廳食火腿煎蛋飯；「世紀版乜議員漫畫」則指反對派街站要搭飛機才找到。
《明報》編輯部在漫畫框旁以「編按」形式宣布，兩個尊子漫畫專欄將於14日(周日)起停刊，但無交代原因，僅稱：「多謝尊子40年來與我們一起見證時代的變遷。」
尊子回應傳媒查詢時，以「縱是崎嶇，總有前路的」形容自己感受，指停刊決定屬今日「香港故事」的一部分；又稱停刊原因心照不宣，但任何說法只會被否認，事件以今天的時局也不意外。
明報職工協會(圖)對尊子漫畫停刊表示遺憾和無奈，並稱除了新聞報道，專欄作家作品也是《明報》核心價值一部分，認為多元社會應該包容不同聲音，希望各界尊重言論自由，維護社會公正和善良。香港記者協會亦對尊子漫畫停刊表示痛心，認為事件反映本港容不下批評的聲音，言論自由的空間遭進一步收窄，對社會百害而無一利。
而記者昨晚在康文署公共圖書館網站搜尋尊子書籍，已顯示「沒有符合的檢索結果」。
鄧炳強稱言論不能誤導及煽動
曾點名批評尊子漫畫的保安局長鄧炳強昨稱，基本法和國安法均列明保障言論自由，但不能誤導及煽動市民去抹黑政府。他相信，有關編輯不想被人利用，停刊屬負責任做法。他同時嚴厲譴責記協說法，重申政府十分樂意接受批評，但須建基於事實。
早前曾批評尊子漫畫內容的民政及青年事務局長麥美娟稱，不評論個別機構或人士所作決定，僅表示政府會虛心接納不同意見，但必須要澄清不實的言論或與事實不符的事。
半年來最少6次被政府點名批評
「尊子」原名黃紀鈞，1978年中大藝術系畢業，1983年起接替病逝的王司馬，以筆名「尊子」、「紀文」為《明報》畫時事政治漫畫，隨後亦在《蘋界日報》、《壹週刊》等設專欄。惟今屆政府在過去半年來至少6次批評尊子漫畫，最近一次為《明報》周二刊登的一篇漫畫，被民青局長麥美娟嚴厲譴責，指「明報尊子漫畫政治凌駕道德」，批評內容扭曲和抹黑政府委任地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員原則，無視事實，混淆視聽，並帶有歧視、侮辱及抹黑詆毀，有違傳媒道德。