「法國五月」迎30周年 文化博物館設虛擬凡爾賽宮展

一年一度的「法國五月」藝術節迎來30周年，今年以「藝術聯動」為主題，將於4至6月舉行超過100項橫跨舞蹈、戲劇及音樂等藝術節目，其中沙田香港文化博物館將舉行凡爾賽宮展覽更是重點項目，將結合古蹟和數碼科技讓觀眾遙距「參觀」凡爾賽宮。香港大學美術博物館亦會展出藝術大師畢加索與光影技術專家當年合製的玻璃「畫作」，且免費入場。

今年「法國五月」藝術節重點節目包括將於4月19日至7月9日，在沙田香港文化博物館舉行的「虛擬凡爾賽宮之旅」展覽。展覽結合古蹟和數碼科技，讓觀眾參觀凡爾賽宮鏡廳、法式園林、瑪麗．安托瓦奈特的寢室。藝人林嘉欣更參與錄製廣東話、普通話和英文的語音導賞。展覽標準票價為10元。

