「法國五月」迎30周年 文化博物館設虛擬凡爾賽宮展

一年一度的「法國五月」藝術節迎來30周年，今年以「藝術聯動」為主題，將於4至6月舉行超過100項橫跨舞蹈、戲劇及音樂等藝術節目，其中沙田香港文化博物館將舉行凡爾賽宮展覽更是重點項目，將結合古蹟和數碼科技讓觀眾遙距「參觀」凡爾賽宮。香港大學美術博物館亦會展出藝術大師畢加索與光影技術專家當年合製的玻璃「畫作」，且免費入場。
今年「法國五月」藝術節重點節目包括將於4月19日至7月9日，在沙田香港文化博物館舉行的「虛擬凡爾賽宮之旅」展覽。展覽結合古蹟和數碼科技，讓觀眾參觀凡爾賽宮鏡廳、法式園林、瑪麗．安托瓦奈特的寢室。藝人林嘉欣更參與錄製廣東話、普通話和英文的語音導賞。展覽標準票價為10元。
「巴勃羅 · 畢加索：玻璃畫像」展覽免費睇
香港大學美術博物館則將舉辦「巴勃羅．畢加索：玻璃畫像」展覽，預展將於5月1至15日於中環置地廣場和交易廣場中央大廳舉行，正式展覽則於5月18日至8月27日在香港大學美術博物館舉行。活動展出著名二十世紀藝術大師畢加索與光影技術專家當年聯合製作的玻璃光影裝置，免費入場。
此外，香港故宮文化博物館亦於4月14日至8月14日期間舉行「百樣玲瓏--卡地亞與女性」展覽，將展示近300件十九世紀以來的卡地亞珠寶、鐘錶、珍寶、配飾和文獻，是全球首個以女性在卡地亞發展史中的地位與影響為主題的大型展覽。成人票價120元。
其他重點活動包括當代舞蹈表演”Dance Reflection by Van Cleef & Arpels”、著名鋼琴家牛牛與提奧．夫先納黑的《雙鋼琴的和諧》鋼琴二重奏音樂會、飛利浦．葛拉斯第9號弦樂四重奏《李爾王》、音樂家江逸天與藝人林嘉欣共同創作的舞蹈作品《His Temple》、《凱倫安及德布西弦樂四重奏》等。
「法國五月」同時舉辦「法國五月美食薈」，全港多間參與食肆將推出法國美酒佳餚，中環街市和如心廣場亦會舉行傳統法國市集，供市民選購法國特色美食和產品。