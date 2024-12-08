「浪漫勇士」浪琴香港盃連續三屆勝出 成全球最多獎金賽駒

浪琴香港國際賽事昨在沙田馬場舉行，全日上演四場國際一級賽，中國香港隊成功衛冕，勇奪當中3項一級賽的冠軍，當中由沈集成訓練、麥道朗策騎的「浪漫勇士」連續三屆勝出浪琴香港盃(2,000米一級賽)，並成為全球贏得最多獎金的賽駒，共計超過1.77億港元。

四場國際一級賽中國香港隊奪三項冠軍

除浪琴香港盃外，另外三場一級賽中，國際賽浪琴香港短途錦標由首次出戰一級賽的「嘉應高昇」摘冠，浪琴香港一哩錦標亦由「遨遊氣泡」奪得冠軍。至於浪琴香港瓶則由來自英國的「遠飛標槍」勝出。