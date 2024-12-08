「浪漫勇士」浪琴香港盃連續三屆勝出 成全球最多獎金賽駒

浪琴香港國際賽事昨在沙田馬場舉行，全日上演四場國際一級賽，中國香港隊成功衛冕，勇奪當中3項一級賽的冠軍，當中由沈集成訓練、麥道朗策騎的「浪漫勇士」連續三屆勝出浪琴香港盃(2,000米一級賽)，並成為全球贏得最多獎金的賽駒，共計超過1.77億港元。
四場國際一級賽中國香港隊奪三項冠軍
除浪琴香港盃外，另外三場一級賽中，國際賽浪琴香港短途錦標由首次出戰一級賽的「嘉應高昇」摘冠，浪琴香港一哩錦標亦由「遨遊氣泡」奪得冠軍。至於浪琴香港瓶則由來自英國的「遠飛標槍」勝出。
香港賽馬會行政總裁應家柏在賽後表示，今天的浪琴香港國際賽事見證了賽駒和騎師作為頂尖運動員之間的精彩競爭，並欣賞到真正的世界級賽馬。他又指，馬會非常自豪在海外和本地馬主、練馬師和騎師的支持下，在全球舞台上展示香港的風采。
今個馬季有接近5.5萬名旅客來港觀賽
昨日的浪琴香港國際賽事是政府積極推廣賽馬旅遊後的首個國際賽，馬會指，兩個馬場共吸引逾8萬名馬迷入場見證盛事，當中內地旅客佔6,511名，比去年同賽日增40%。今個馬季截至今天賽事總共有接近5.5萬名旅客前來香港觀賞賽馬賽事，較上個馬季同期增加一倍。
內地遊客︰實施「一簽多行」將增加訪港次數
來自深圳的林先生以「一簽多行」個人遊簽注來港，新安排下可隨時來港，而昨日因浪琴香港國際賽事特意來港入場觀賽，形容場內氣氛熾熱。
來自深圳的黃小姐則第二次到訪沙田馬場，她認為，浪琴香港國際賽事，氣氛更熾熱，場內的馬迷人數更多，下次會與朋友一同入場觀賽。黃小姐指過往平均一個月來港兩至三次，實施「一簽多行」，將增加訪港次數：「香港有很多內地沒有的東西，現時想來（港）就來，可以隨時來購物。」