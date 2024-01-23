王逸戰等稱有壁屋少年犯被襲性侵　懲教署：全無事實根據

近日，壁屋懲教所一名 18 歲在囚男性少年犯，懷疑曾被一名二級懲教助理襲擊，據悉導致肛門受傷流血，警方其後拘捕6人，包括兩名懲教署職員及4名囚犯，其中一名懲教助理及4名囚犯被控傷人，案件上周五(19日)在觀塘裁判法院提堂，惹來關注。3名聲稱曾在壁屋懲教所服刑的青年，包括鍾翰林、王逸戰、陳枳森先後在網上撰文，指壁屋懲教職員會挑選俗稱「B 仔」的犯人，某程度上賦予特權，默許他們虐待甚至性侵其他囚犯。
王逸戰：有少年犯被「用冬青膏搽龜頭」
其中王逸戰指，少年犯之中地位最高的為「B仔」，由職員任命，基本上能為所欲為，就算毆打其他少年犯，「職員也會隻眼開隻眼閉，甚至有時B仔會充當黑手套，一些職員不方便做的事便交給B仔」。他說見過有「B仔」以遊戲為名，強逼其他少年犯「跪在地上扮狗喝水」等，更指在2021年冬天，他身處的期數有一名15歲的少年犯，被另一名少年犯「用冬青膏搽龜頭，以牙刷捅肛門，甚至強姦非法肛交」，直到他不斷屙血送醫懲教職員才報警處理。
鍾翰林：有少年犯被性虐待
現時身處在英國的鍾翰林在社交平台指，他在囚期間有一名青少年政治犯，還押數天後被性虐待的消息傳遍整個壁屋，鍾翰林與他同期數的犯人詢問後，得知他由於被「B仔」認為不夠醒目不斷施暴，最終演變成性虐待，指該名少年犯被「B 仔」及其南亞裔囚友「脅迫口交並直至射精」，事件傳遍壁屋，但「懲教職員毫無反應」，亦無任何行動制止。
陳枳森：「B仔」可隨意對囚犯施暴
至於陳枳森就在社交平台指，「B仔」的權力等同半個職員，可以「隨意對囚犯施下命令和施暴」，又指有少年犯被「B仔」帶到廁所拳打腳踢，「過程中少年犯慘叫聲響篇整個飯堂……被拖出來的少年犯已經滿口鮮血，在廁所內留下了一顆牙齒。」
懲教署回覆傳媒查詢時指，鍾翰林「公然違反監管令潛逃海外現正被通緝」，在網上發佈的言論「全無事實根據」，試圖抹黑懲教工作，予以嚴厲譴責；至於王逸戰，懲教署說就近日有人在社交媒體發布「全無事實根據的言論」，意圖抹黑懲教工作，予以嚴厲譴責，強調十分重視懲教人員的行為及操守等，若任何人員違法違紀，定必依法處理，重申如在囚人士對在囚期間的待遇有所不滿，可透過署內或署外不同途徑提出申訴。