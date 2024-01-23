王逸戰等稱有壁屋少年犯被襲性侵　懲教署：全無事實根據

其中王逸戰指，少年犯之中地位最高的為「B仔」，由職員任命，基本上能為所欲為，就算毆打其他少年犯，「職員也會隻眼開隻眼閉，甚至有時B仔會充當黑手套，一些職員不方便做的事便交給B仔」。他說見過有「B仔」以遊戲為名，強逼其他少年犯「跪在地上扮狗喝水」等，更指在2021年冬天，他身處的期數有一名15歲的少年犯，被另一名少年犯「用冬青膏搽龜頭，以牙刷捅肛門，甚至強姦非法肛交」，直到他不斷屙血送醫懲教職員才報警處理。

鍾翰林：有少年犯被 性虐待

現時身處在英國的鍾翰林在社交平台指，他在囚期間有一名青少年政治犯，還押數天後被性虐待的消息傳遍整個壁屋，鍾翰林與他同期數的犯人詢問後，得知他由於被「B仔」認為不夠醒目不斷施暴，最終演變成性虐待，指該名少年犯被「B 仔」及其南亞裔囚友「脅迫口交並直至射精」，事件傳遍壁屋，但「懲教職員毫無反應」，亦無任何行動制止。

陳枳森：「 B 仔」可隨意對囚犯施暴

至於陳枳森就在社交平台指，「B仔」的權力等同半個職員，可以「隨意對囚犯施下命令和施暴」，又指有少年犯被「B仔」帶到廁所拳打腳踢，「過程中少年犯慘叫聲響篇整個飯堂……被拖出來的少年犯已經滿口鮮血，在廁所內留下了一顆牙齒。」