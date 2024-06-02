「積金易」平台月底投入服務 劉麥嘉軒鼓勵僱主善用平台為員工供款

「積金易」平台將於本月26日正式投入服務，積金局主席劉麥嘉軒今日(2日)在網誌，積金局一項重要工作，就是協助僱主由現有受託人的系統，轉至「積金易」。她鼓勵僱主當所參與的強積金計劃加入「積金易」後，可以善用新平台，為員工供款，以及為新員工登記參加強積金計劃。

劉麥嘉軒又透露，為迎接「積金新世代」來臨，積金局及積金易平台公司總動員做足籌備工夫，包括向公眾多渠道宣傳「積金易」，為首兩間加入「積金易」的受託人所服務的僱主，以及他們的中介人安排「積金易」體驗日和培訓受託人的前線服務人員等。