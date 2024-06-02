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2024-06-02 12:26:35

「積金易」平台月底投入服務 劉麥嘉軒鼓勵僱主善用平台為員工供款

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「積金易」平台月底投入服務 劉麥嘉軒鼓勵僱主善用平台為員工供款

「積金易」平台月底投入服務 劉麥嘉軒鼓勵僱主善用平台為員工供款

「積金易」平台將於本月26日正式投入服務，積金局主席劉麥嘉軒今日(2日)在網誌，積金局一項重要工作，就是協助僱主由現有受託人的系統，轉至「積金易」。她鼓勵僱主當所參與的強積金計劃加入「積金易」後，可以善用新平台，為員工供款，以及為新員工登記參加強積金計劃。

劉麥嘉軒又透露，為迎接「積金新世代」來臨，積金局及積金易平台公司總動員做足籌備工夫，包括向公眾多渠道宣傳「積金易」，為首兩間加入「積金易」的受託人所服務的僱主，以及他們的中介人安排「積金易」體驗日和培訓受託人的前線服務人員等。

積金局主席劉麥嘉軒。(資料圖片)

積金局主席劉麥嘉軒。(資料圖片)

「積金易」實用貼士

政府繼4月19日於憲報刊登首批法律公告，宣布首兩間加入「積金易」的強積金受託人後，於5月24日亦於憲報刊登了第二批法律公告，宣布第三至第五間強積金受託人加入「積金易」的日期。 劉麥嘉軒提醒僱主及計劃成員，首兩個加入「積金易」的受託人早前已先後向參與其計劃的僱主發放資訊包，提示他們分別可在 6月12日及7月12日起註冊「積金易」。

僱主及計劃成員要留意受託人提供給你的「積金易」啟動碼，他們開戶時只要輸入啟動碼，就能簡化註冊的程序。而當相關強積金計劃加入「積金易」後，公司的有關資料，例如現時僱員資料、工資組別、自動轉帳安排等，都會從受託人系統自動轉移至「積金易」。

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另外，僱主切勿將支票交到受託人的分行或服務中心；而是郵寄至積金易平台公司（尖沙咀郵政局郵政信箱 98929 號）或送到三間「積金易」服務中心其中一間的投遞箱（詳情見「積金易」網頁）。僱主亦應盡快轉用「積金易」上附設的電子支付方式供款，可避免因郵遞延誤而導致遲供款而要交附加費的情況。

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