【繞場一週】享受世界級體育文化盛事

文化體育及旅遊局局長楊潤雄（左）及馬會會員、市場策略及品牌事務執行總監甄康民（右）出席由馬會獨家贊助的芭蕾作品《布蘭詩歌》和音樂新作《最後的歌》的首演。

最近本地接連有多項體育及藝術盛事，Jessie早前亦有幸欣賞世界級桌球大師對壘，以及亞洲首演的著名舞劇，感受現場熾熱氣氛。

Jessie說的其中一項盛事是由香港賽馬會獨家贊助、香港桌球總會主辦的「香港世界桌球大師賽 2022」。這次比賽雲集世界頂尖球手，規模更為歷屆之冠。賽事早前舉行，分為挑戰賽及表演賽兩部分。一眾國際桌球巨星和本地精英球手在挑戰賽中同場競技，當中包括世界排名第一及第二的奧蘇利雲和卓林普、以及有本地桌球「一哥」和「一姐」美譽的傅家俊和吳安儀等。其中傅家俊在準決賽打出一桿147，看得市民熱血沸騰。表演賽則由世界級球手對戰本地桌球新星，為本地年輕球員帶來寶貴的比賽機會與體驗。

同樣由馬會獨家贊助的芭蕾作品《布蘭詩歌》和音樂新作《最後的歌》，為鍾情藝術的市民帶來集舞蹈、音樂與文學於一身的藝術體驗。《布蘭詩歌》這齣張力澎湃的舞劇為亞洲首演，描述人類對愛情的追求；而《最後的歌》則是世界首演新作，傳遞對「美」的恆久追問。節目由香港芭蕾舞團和香港管弦樂團合作呈獻，早前於香港文化中心大劇院上演，為大眾帶來精彩的聽覺與視覺的饗宴。

Jessie 知道以上兩項盛事均是馬會撥款6億3千萬港元，支持政府慶祝特區成立25周年而舉辦的其中兩項慶祝活動。馬會一直致力推動體育運動，以及支持藝術、文化及保育發展，貫徹其致力建設更美好社會的宗旨，相信在馬會的支持下，定能讓更多市民大眾享受運動及藝術的樂趣。