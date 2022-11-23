【繞場一週】享受足球樂趣

文化體育及旅遊局局長楊潤雄（中）、馬會行政總裁應家柏（左）及香港足球總會會長霍震霆（右）為一眾小球員主持足球表演賽開球禮。

世界盃開鑼，全城掀起足球熱潮。Jessie 上星期亦參與了一個足球慶祝活動，感受足球狂熱。

Jessie所說的是為慶祝「賽馬會香港足球總會足球訓練中心」接待人次達100萬而舉行的慶祝典禮。Jessie 得知這個足球訓練中心是由香港賽馬會透過其慈善信託基金撥款興建，自2018年啟用以來，已成為香港足球代表隊的專業訓練主要基地及本地草根足球、教練和裁判的培訓場地，更一直備受多個體育總會歡迎舉辦不同類型的體育活動。

馬會行政總裁應家柏於典禮致辭中表示，馬會深信體育運動不但有益身心，而足球等的團隊運動能夠協助培養領導才能和團隊精神，有助凝聚社會，所以體育發展亦是馬會重點推動的慈善策略範疇之一。

馬會多年來支持並與不同體育機構合作推出多個足球培訓計劃，讓市民享受足球運動的樂趣，包括支持香港足球總會推行「賽馬會香港足球總會足球發展計劃」。

此外，由多個體育總會合辦，於上周末起一連兩天於足球訓練中心舉行的「埋嚟『體』！埋嚟玩！」大型運動體驗活動，亦是馬會支持政府慶祝香港特別行政區成立25周年而舉辦的多個項目之一。活動透過表演賽、展覽攤位和小遊戲，向公眾推廣不同類型的體育項目，如足球、棒球、飛盤和棍網球等。

為社區注入創意和正能量，由馬會支持藝術家馬興文發起的「小龍馬．快閃遊」其中約100隻「小龍馬」雕塑，亦於活動期間現身足球訓練中心與眾同樂。