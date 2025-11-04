【繞場一週】十五運會聖火遍香港　馬會接力傳遞

十五運會火炬傳遞周日圓滿舉行，Jessie 當日清晨已霸位見證這個歷史時刻！馬會是香港賽區唯一合作伙伴，不但派出九位代表參與傳遞聖火，在打氣隊伍中亦見馬會義工隊的蹤影，沿途為一眾火炬手打氣歡呼，共同迎接即將開幕的十五運會。



這次火炬傳遞匯聚體育界及政商界等代表，當中馬會主席廖長江（圖一）擔任第四棒火炬手，在中西區海濱長廊完成傳遞；馬會行政總裁應家柏（圖二）則跑第47棒，在啟德接近終點的位置接力。值得一提的是，馬會負責的「方陣」在尖沙咀路段傳遞聖火，由本地培育的冠軍騎師何澤堯（圖三）領跑，身後有六位來自馬會不同部門的員工共同護送聖火，凸顯馬會的多元文化，從各方面致力建設更美好社會。



今次馬會全力支持十五運會和殘特奧會，撥款逾五億港元支持香港及廣東賽區賽事。此外，馬會亦透過贊助體院推出的「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」，鼓勵今次的獎牌得主。馬會為這項國家體育盛事出心出力，盡顯其愛國愛港世界級體育及娛樂機構的貢獻。(資訊)