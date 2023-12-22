【繞場一週】去大館打卡兼探索監獄文化歷史

位於中環的大館，是城中藝術文化熱點，更是香港重要文化遺產。Jessie 最近帶友人到大館打卡，參觀了最新的域多利監獄展館，令人感受深刻。
設於B倉及D倉的兩個全新常設展館於上月中開放，經過精心佈局，多角度展示域多利監獄百年歷史，其概念、設計及功能，更透過珍貴相片及前監獄職員、更生人士和監獄牧師訪問片段，呈現昔日鐵窗生活，為訪客帶來耳目一新的文化古蹟體驗，將過去、現在及未來連結起來。
作為香港最大型歷史古蹟活化項目之一，大館是歷史文化及建築保育的寶庫，擁有豐富的教學資源。不同年齡及背景人士都可暢遊場內十多幢百年建築，認識歷史及文化保育的重要，同時探索文化遺產對現今社會的價值。Jessie知道大館自2018年開幕至今，訪客人次已逾 1,500 萬，不少更是專誠參觀文化古蹟展覽，及參與免費導賞活動。
大館經歷十年嚴謹復修活化，一直以安全為最重要原則，場內唯一尚未完成復修的已婚督察宿舍 (第四座) 亦不例外。據了解，賽馬會文物保育有限公司 (“JCCPS”) 於去年底向政府提交最新技術資訊，指第四座的狀況較預期脆弱，海外磚砌結構專家和本地結構工程師均認為，繼續進行復修存在建築物突然倒塌的風險。基於公眾安全，各方認同按絕對必要原則移除第四座有欠安全部份實屬恰當。
JCCPS已開展了第四座的勘查、移除及相關改動工程，並以勘查結果為基準，分階段施工。據悉屋頂的勘查工作和相關工程已於2023年11月中旬展開，其間JCCPS會盡力在切實可行及安全情況下，保留第四座具文物價值的歷史構件，並為整幢建築物保存數碼紀錄。
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