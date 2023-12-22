【繞場一週】去大館打卡兼探索監獄文化歷史

大館自2018年開幕以來，訪客人次突破1,500萬，當中不少是專誠參觀場內的文化古蹟展覽。最近重開的域多利監獄 B 倉及 D 倉就設有兩個全新常設展館，以多角度展示域多利監獄過百年的歷史及昔日鐵窗生活。

位於中環的大館，是城中藝術文化熱點，更是香港重要文化遺產。Jessie 最近帶友人到大館打卡，參觀了最新的域多利監獄展館，令人感受深刻。

設於B倉及D倉的兩個全新常設展館於上月中開放，經過精心佈局，多角度展示域多利監獄百年歷史，其概念、設計及功能，更透過珍貴相片及前監獄職員、更生人士和監獄牧師訪問片段，呈現昔日鐵窗生活，為訪客帶來耳目一新的文化古蹟體驗，將過去、現在及未來連結起來。

作為香港最大型歷史古蹟活化項目之一，大館是歷史文化及建築保育的寶庫，擁有豐富的教學資源。不同年齡及背景人士都可暢遊場內十多幢百年建築，認識歷史及文化保育的重要，同時探索文化遺產對現今社會的價值。Jessie知道大館自2018年開幕至今，訪客人次已逾 1,500 萬，不少更是專誠參觀文化古蹟展覽，及參與免費導賞活動。