【繞場一週】從博物館遊世界

不少人在假日時都喜歡到博物館逛逛，不但適合一家大小同時又可增長知識。Jessie 最近就參觀了兩個香港賽馬會呈獻系列的大型展覽，展岀的都是在香港難得一見的世界級珍品。



先是最近風靡全城，由即日至11月於香港科學館舉行的「香港賽馬會呈獻系列：八大‧尋龍記」展覽，展出包括暴龍、三角龍和哈特茲哥翼龍等八組具名氣的恐龍化石真品和高完整度的重構骨骼。這些來自德國、瑞士、荷蘭、羅馬尼亞等不同國家的化石標本更是首次匯集香港一同展出。市民不但可以欣賞到氣勢磅礡的一比一恐龍骨架模型，更可觸摸真恐龍化石。



另一個是藝術愛好者不能錯過的「香港賽馬會呈獻系列：走進巴洛克——卡波迪蒙特博物館珍藏展」。由即日至11月於香港藝術館展出來自意大利卡波迪蒙特博物館的四十件那不勒斯珍藏，當中包括提香、安尼巴萊‧卡拉奇、阿爾泰米西婭‧真蒂萊斯基等16至17世紀油畫大師的經典作品，展示巴洛克時期充滿視覺震撼的藝術風格。所有珍藏均是首次在香港展出，並配合由香港浸會大學編製的巴洛克音樂及聲音景觀，讓觀眾走進巴洛克的藝術世界。



以上兩個展覽均是由香港賽馬會獨家贊助，亦是馬會撥款六億三千萬港元，支持政府慶祝特區成立二十五週年舉辦的其中兩個活動。Jessie知道馬會一直致力推廣藝術及文化保育工作，多年來透過「香港賽馬會呈獻系列」，將世界級展覽帶到香港，讓市民可以欣賞到來自不同地區，時代和文化的珍品，為建設更美好社會盡心竭力，與香港並肩同行。

活動詳情：https://campaign.hkjc.com/ch/withyou/index.aspx