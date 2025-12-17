【繞場一週】新研究剖析大灣區公益慈善狀況 推動區域協作

Jessie得悉，公益慈善研究院將會與北京師範大學共同開展一項為期三年的研究計劃，旨在深入理解大灣區的公益慈善創新模式，並發掘社會服務合作的機遇。

這項研究獲公益慈善研究院撥款910萬元人民幣支持，旨在通過整合社會資源，提升涵蓋香港、澳門及廣東省九市的大灣區社會服務效能。這項目將透過聯合研究、多方持份者參與及政策對話，探索在長者照護、兒童發展、健康、應急救援及可持續發展等關鍵領域的有效合作機制。

公益慈善研究院主席黃嘉純表示：「隨著大灣區的戰略地位日益提升，推動慈善資源跨區域流動、促進社會共同進步具有重要意義。此研究將有助開拓新的合作模式，並增強大灣區在塑造未來公益慈善事業中的引領作用。」