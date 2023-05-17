【繞場一週】「智歷奇境」助智障人士展潛能

智障人士在日常生活中較一般人遇到更多挑戰，傳統的正規課堂未必能完全配合他們的學習需要。Jessie 最近發現原來香港首創了一套專為智障學生而設、融合歷奇教育及虛擬實境學習的學習模式，以提升他們日常生活和學習的能力。

所說的是由香港賽馬會慈善信託基金捐助的賽馬會「智歷奇境」學習計劃。此計劃將特殊教育加入歷奇的學習元素，為參與計劃的特殊學校興建歷奇組件，以及全港首創可因應環境隨時組裝的流動歷奇架，按學生的特點及需要，設計出不同挑戰。學生在過程中可訓練溝通、解難及協作等能力，克服困難，從而培養積極樂觀的學習態度。

另外，計劃亦會根據學生不同程度的能力，透過沉浸式虛擬實境設備進行訓練，讓學生在逼真和安全的環境中反覆練習生活技能和發揮潛能，如乘搭交通工具、走火警和參與工作面試等，助他們更好融入社會。

Jessie 得悉計劃開發了一套能力評估工具，除有助規劃學生的全面發展外，並開創「歷奇助理」職位，為智障兒童學校的畢業生提供新出路。計劃踏入第二階段，更增加了生涯發展元素，藉以擴闊學生個人的生涯發展視野，助他們迎接未來社會的新挑戰。

Jessie知道馬會一直透過支持各類兒童及青年項目，為他們提供平等學習機會，開拓多元出路，貫徹致力建設更美好社會的宗旨。一如其他慈善捐助項目，馬會對此計劃的捐助，有賴其獨特的綜合營運模式，透過賽馬及博彩帶來稅款及善款，惠澤社群。