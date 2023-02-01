【繞場一週】眾裡尋她

文化體育及旅遊局局長楊潤雄（右一）、馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉博士（左二）、南京博物院副院長王奇志（左一）等嘉賓於早前參觀「香港賽馬會呈獻系列：眾裡尋她－南京博物院藏中國古代女性文物展」。

展覽的重點展品包括一幅全長逾13米的清代《古代仕女行樂圖》，展示了古代女性消閒娛樂時的有趣情景，當中包括琴棋書畫等活動。

古代女性的生活與形象多姿多采。為見識千百年來不一樣的中國女性風姿，Jessie最近趁著假期慕名參觀了由香港賽馬會獨家贊助舉辦的「香港賽馬會呈獻系列：眾裡尋她－南京博物院藏中國古代女性文物展」。

展覽透過118組涵蓋商代至20世紀初的珍藏展品，包括生活用品、飾物、刺繡及書畫精品，以及歷代名家的仕女畫等，將皇家貴族的華麗到普通女性的質樸，以至古代女性的卓越才藝等形象呈現於觀眾眼前。

全部展品皆是首次在港展出，當中更有21組屬國家一級文物，可謂十分難得。其中重點展品包括一幅全長逾13米的清代《古代仕女行樂圖》，這幅手卷儼如一幅古代娛樂大圖鑑，引領觀眾遊走於大宅庭園，一覽古代女性的休閒日常，她們除了琴棋書畫外，還會玩投壺、葉子戲（一種紙牌遊戲）等有趣活動；而唐代《樂舞俑》就展示了當時盛行穿著的胡服，其中翻領的設計更流行至今。配合展場内外的多媒體和互動元素，以及一系列由馬會支持的教育活動，讓參觀者可以更深入認識中國文化。

Jessie知道馬會一直大力支持香港的藝術文化發展，自2012年起，馬會與康樂及文化事務署共同籌劃「香港賽馬會呈獻系列」，為香港帶來世界級展覽，貫徹其致力建設更美好社會的宗旨。今次展覽亦是馬會撥款6億3千萬港元，支持政府慶祝特區成立25周年而舉辦的活動之一，展期至2月27日，大家不妨把握機會於餘下展期前往香港文化博物館參觀展覽，與親友一同探索中國古代女性之美。