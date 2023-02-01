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2023-02-01 07:30:00
日報

【繞場一週】眾裡尋她

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文化體育及旅遊局局長楊潤雄（右一）、馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉博士（左二）、南京博物院副院長王奇志（左一）等嘉賓於早前參觀「香港賽馬會呈獻系列：眾裡尋她－南京博物院藏中國古代女性文物展」。

展覽的重點展品包括一幅全長逾13米的清代《古代仕女行樂圖》，展示了古代女性消閒娛樂時的有趣情景，當中包括琴棋書畫等活動。

古代女性的生活與形象多姿多采。為見識千百年來不一樣的中國女性風姿，Jessie最近趁著假期慕名參觀了由香港賽馬會獨家贊助舉辦的「香港賽馬會呈獻系列：眾裡尋她－南京博物院藏中國古代女性文物展」。

展覽透過118組涵蓋商代至20世紀初的珍藏展品，包括生活用品、飾物、刺繡及書畫精品，以及歷代名家的仕女畫等，將皇家貴族的華麗到普通女性的質樸，以至古代女性的卓越才藝等形象呈現於觀眾眼前。

全部展品皆是首次在港展出，當中更有21組屬國家一級文物，可謂十分難得。其中重點展品包括一幅全長13米的清代《古代仕女行樂圖》，這幅手卷儼如一幅古代娛樂大圖鑑，引領觀眾遊走於大宅庭園一覽古代女性的休日常她們除了琴棋書畫外，還會玩投壺、葉子戲（一種紙牌遊戲）等有趣活動；而唐代《樂舞俑》就展示了當時盛行穿著的胡服，其中翻領的設計更流行至今。配合展場内外的多媒體和互動元素，以及一系列由馬會支持的教育活動，參觀者可以更深入認識中國文化。

Jessie知道馬會一直大力支持香港的藝術文化發展，2012年起，馬會與康樂及文化事務署共同籌劃「香港賽馬會呈獻系列」，為香港帶來世界級展覽，貫徹其致力建設更美好社會的宗旨。次展覽亦是馬會撥款63千萬港元，支持政府慶祝特區成立25周年而舉辦的活動之一，展期至227日，大家不妨把握機會於餘下展期前往香港文化博物館參觀展覽，與親友一同探索中國古代女性之美。

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