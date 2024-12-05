【繞場一週】青年節．青年說

民政及青年事務局局長麥美娟（後排中）、馬會董事黃嘉純（後排左五）及參與台上分享的青年代表合照。

常言道：青年有未來，社會有未來。為推動青年人發展，香港政府自去年開始推出「青年節@HK」，而香港賽馬會亦連續第二年透過其慈善信託基金撥款支持這個項目。

今年馬會更負責主辦其中一項青年節的亮點項目「青年節．青年說」。活動於上週舉行，獲馬會董事黃嘉純親臨支持，以及有近300位有創意和理想的青年人，與民政及青年事務局局長麥美娟及關心青年人的社區人士互相交流、分享和學習。

其中受惠於三個由馬會慈善信託基金主導策劃及捐助項目，包括賽馬會鼓掌．創你程計劃、賽馬會平行心間計劃，及賽馬會21世紀綜合青少年服務中心計劃的青年代表，與現場人士細說他們參與計劃的過程，想法和得著，展示青年的正向新思維。