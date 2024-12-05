【繞場一週】青年節．青年說

常言道：青年有未來，社會有未來。為推動青年人發展，香港政府自去年開始推出「青年節@HK」，而香港賽馬會亦連續第二年透過其慈善信託基金撥款支持這個項目。
今年馬會更負責主辦其中一項青年節的亮點項目「青年節．青年說」。活動於上週舉行，獲馬會董事黃嘉純親臨支持，以及有近300位有創意和理想的青年人，與民政及青年事務局局長麥美娟及關心青年人的社區人士互相交流、分享和學習。
其中受惠於三個由馬會慈善信託基金主導策劃及捐助項目，包括賽馬會鼓掌．創你程計劃、賽馬會平行心間計劃，及賽馬會21世紀綜合青少年服務中心計劃的青年代表，與現場人士細說他們參與計劃的過程，想法和得著，展示青年的正向新思維。
最讓Jessie印象深刻是，四位青年代表與民青局局長麥美娟進行的對談環節，内容涵蓋馬會對《施政報告》提出的兩項青年發展計劃的支持，包括於青年廣場開闢全新互動空間及設立視頻工作室，打造成為青年人聚腳新地標，以及與「賽馬會鼓掌．創你程計劃」合作推出新一輪「青年生涯規劃活動資助計劃」，資助非政府機構優化服務，加強國家元素。青年都就著對未來的想法和期盼踴躍發言，使從事青年發展的人士對青年有了更深入的了解，也啟發了參與活動的青年人對未來有更清晰和創新的想法。
Jessie知道青年發展及扶貧是馬會慈善重點策略範疇之一，馬會致力透過主導策動和支持不同項目培育年輕人多元發展並貢獻社會。一如其他慈善捐助項目，馬會對「青年節@HK」的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，透過賽馬和博彩業務所得收益，帶來稅收及慈善捐款，同時為社會創造就業機會。
期待各界繼續攜手合作，為青年提供有利的成長環境，讓他們的未來更「青」彩。
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