【繞場一週】馬會與廣東省院校合辦賽馬雙軌制課程

人才是提升競爭力的重要一環。Jessie留意到，位於廣州黃村廣東體育職業技術學院的賽馬多功能訓練課室最近開幕，該課室日後將成為馬會與學院合辦的「運動訓練專業賽馬方向」雙軌制課程的培訓基地。

將於今年九月展開的課程，以「校企合作」模式培育賽馬人才，同時體現粵港澳大灣區職業教育合作的進一步發展。這個新落成的賽馬多功能訓練課室面積約108平方米，設有木馬模擬訓練體驗，讓學生將策馬的抽象理論付諸實踐；課室還展示馬會賽馬人才培訓中心校友的成功故事，激勵學員力求進步。