【繞場一週】馬會與廣東省院校合辦賽馬雙軌制課程

人才是提升競爭力的重要一環。Jessie留意到，位於廣州黃村廣東體育職業技術學院的賽馬多功能訓練課室最近開幕，該課室日後將成為馬會與學院合辦的「運動訓練專業賽馬方向」雙軌制課程的培訓基地。
將於今年九月展開的課程，以「校企合作」模式培育賽馬人才，同時體現粵港澳大灣區職業教育合作的進一步發展。這個新落成的賽馬多功能訓練課室面積約108平方米，設有木馬模擬訓練體驗，讓學生將策馬的抽象理論付諸實踐；課室還展示馬會賽馬人才培訓中心校友的成功故事，激勵學員力求進步。
首批15至16歲的內地學生將於今年九月開始，學習策騎技巧、馬廐管理、運動科學等知識和技能。傳奇騎師、現任馬會見習騎師學校首席騎術教練高雅志，將擔任專業課程的總教練。
事實上，馬會的見習騎師學校超過50年歷史，這個雙軌制課程的設計，以馬會在港開辦的賽馬證書課程為藍本，獲得兩地政府充分認可，並納入內地體育教育體系。學生就讀期間，將視乎其潛質及表現，有機會被派往海外深造；畢業後將取得內地認可大專學歷，以及香港資歷架構第三級別的賽馬證書課程資格。
從化馬場2026年開始會舉辦達國際水平的常規性速度賽馬賽事。Jessie相信馬會憑著豐富的馬匹運動專業知識和經驗，可以為國家馬產業培育更多人才，推動更多粵港體育合作。
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