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2022-03-22 07:30:00
日報

【繞場一週】馬會身體力行支援抗疫

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馬會主席陳南祿

馬會主席陳南祿(左)與馬會慈善及社區事務執行總監張亮(右)，早前偕同馬會義工隊成員，到大館協助包裝快速抗原檢測套裝。

馬會

逾160名馬會義工協助包裝3萬個快速抗原檢測套裝，為有需要人士提供適時支援。

香港正經歷前所未見的挑戰，Jessie樂見機構以不同形式支持政府抗疫工作，其中香港賽馬會的義工隊更身體力行，協助包裝2019冠狀病毒快速抗原檢測套裝，同場義工更包括馬會主席陳南祿呢！

在嚴格遵守社交距離措施和各項預防措施的前提下，馬會早前動員逾160名義工隊CARE@hkjc成員到大館，分4天協助包裝3萬個快速抗原檢測套裝，再轉交政府部門派發給有感染風險的居民進行自我檢測。馬會主席陳南祿亦親身上陣，出席其中一節的義工服務。他說：「香港正面臨前所未有的挑戰，社會上不少人士都急需援手，保障他們自己及家人的安全健康。我們希望能迅速支援非牟利組織，為有需要人士提供支援，以秉持馬會建設更美好社會的宗旨。」

另外，馬會亦向民政事務總署提供其位於天水圍的電話投注中心設施，用以運作「居安抗疫」計劃下的電話熱線。逾100位馬會零售及電話投注事務部員工，於天水圍電話投注中心提供24小時運作的電話熱線服務，協助處理接受家居檢疫人士的查詢，並轉介有需要個案予相關部門跟進。

事實上，馬會自疫情爆發以來，一直堅定與社區同行，並透過推出一系列紓困措施支援社區應對疫情。過去兩年，馬會額外審批超過17億港元應對疫情對社區的影響，包括最近先後宣佈撥捐2億9百萬港元，以應對第五波疫情。疫情爆發以來，已有超過300萬人次受惠。

 

(資料由馬會提供)

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