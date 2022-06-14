「藝術新秀」成就獲肯定 盼以藝術啟發更多生命

有賴本地藝術業界的各位精英和各支援機構，香港的藝術發展日漸普及和生活化。為表揚他們在藝術方面的成就，以及對推動香港藝術發展付出的貢獻，香港藝術發展局（藝發局）自2003年開始舉辦「香港藝術發展獎」。而「第十六屆香港藝術發展獎」已於5月22日在網上圓滿舉行，共頒發25個獎項。當中「藝術新秀獎」的其中三位得獎者—蘇苑姍、鄭智元和勞麗麗，分別藉着文字、音樂和視覺藝術，盼望讀者觀眾能從藝術中獲得啟發。 藝術新秀獎（文學藝術）得主—蘇苑姍 以文字道出對生命的沉思和堅持 文字落入作者手上，即使是零碎、簡單的一字一句，也能串連成發人深省的內容。 藝術新秀獎（文學藝術）得主蘇苑姍的文學創作及評論能力備受不少前輩作者肯定，於抗癌期間堅持完成了一份六萬多字的文稿，出版了 《一個可以活下去的世界，是可能的》。以平實精煉的文字，坦承地寫下所面對的一切，滲透出對生命的沉思與堅持，展示一種迎向命運又不斷反抗的意志。

蘇苑姍表示無法以言語表達對香港文學館、家人及一路上遇上的每個人，還有離開了這個世界但留下了很多力量給自己的「他」的感謝之情，每一位也是構成自己生命的重要部分。「文學不可能避開複雜，避開痛」，在越來越崩壞的世界下，她感謝在不同時代和地域裡一直堅持在黑暗中負重前行的人，令她明白甚麼是真正光明正大，生而為人最重要是活得磊落和真誠。

藝術新秀獎（音樂）得主—鄭智元 望音樂成就更上一層樓 放鬆身心靈的方法林林總總，有人會看書、做運動或聽歌。然而音樂已成不少人生活中不可或缺的調劑品，亦是創作者的表達手法之一。音樂種類繁多，運用不同樂器、編曲等，經已有着截然不同的效果。藝術新秀獎（音樂）得主鄭智元擔任法國三大樂團之一的土魯斯國家管弦樂團雙簧管首席，演奏造詣及風範備受肯定，經常獲邀到各大樂團作客席雙簧管首席演出，讓國際樂壇認識到香港音樂工作者的演奏實力。

鄭智元感謝提名人—傳承愛樂的行政總監鄭浩然先生，有幸能夠在他們的首演音樂會上擔任獨奏。他亦非常感謝姚桑琳教授作為他的雙簧管啟蒙老師，教導了很多音樂和人生哲理，同時感謝家人一直以來對他的栽培和無限量支持，令他成為一個更好的人。最後期望在未來的音樂路上繼續進步，自己的故事能夠啟發香港年輕音樂學生，繼續為港增光。

藝術新秀獎（視覺藝術）得主—勞麗麗 望透過土地反思自己 雖然現時有很多藝術家結合電子科技元素，創造更多新穎作品，但藝術新秀獎（視覺藝術）得主勞麗麗選擇返樸歸真，將日常生活結合藝術創作。目前在香港生活館學習務農，探索「半農半X」的生活方式。這種生活實踐促使勞麗麗對另類生活模式，以及作為一位香港人兼藝術創作者的自主性，作出提問。年度代表作品有個展《寂靜春天來臨時》，為多媒體錄像展覽，回顧在農耕組織「生活館」的十年點滴，透過土地反思自己。