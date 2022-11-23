《蘋果》6高層認危國安 部分將在黎智英案作供

壹傳媒及《蘋果日報》6名前高層被控串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全，他們昨在高等法院承認控罪，案件押後至壹傳媒創辦人黎智英的《港區國安法》案件審結後，處理求情和判刑。控方列舉多達161篇《蘋果日報》文章，指被告直接參與發布、撰寫或創作有關文章，宣揚對警方仇恨、鼓勵市民示威。控方並透露，本案部分被告會在黎智英案作供。 已還柙超過一年的壹傳媒前行政總裁張劍虹、前《蘋果日報》編採高層陳沛敏、羅偉光、林文宗、馮偉光及楊清奇6名被告，昨在高等法院各承認一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及串謀刊印煽動刊物罪。案情指，6人與黎智英2019年4月1日至去年6月24日期間，涉嫌透過《蘋果日報》請求外國或境外機構制裁香港政府或中國。

法庭報道被指引公眾支持同情黎智英 控方向法庭列舉161篇文章，指案中被告在反修例事件至《港區國安法》生效前後，直接參與發布、撰寫或創作「據稱是新聞時事及評論」文章，呼籲或宣傳違法鼓吹其政治理念，例如在《港區國安法》實施翌日以頭版報道《惡法生效 兩制蓋棺 泛民7.1繼續抗爭》和附送的海報，呼籲市民當日上街示威。《蘋果日報》又被指在政府撤回《逃犯條例》修訂後，仍發表多篇針對政府、中國等文章，包括鼓吹「攬炒」等暴力抗爭行為，另有法庭報道亦被指旨在引起公眾對黎智英支持和同情。 控方又指，黎智英定期與部分被告召開「飯盒會」、「鋤報會」等會議，就出版報章給予指示和作檢討、跟進。案中主腦黎智英早在2014年佔領運動時，已多次表明政治立場，2019年更主張《蘋果日報》增設英文版「打國際線」，其本人更多次赴美國遊說該國議員制裁香港和中國，以及開設Twitter帳戶與海外政治人物和代表溝通。涉案期間，《蘋果日報》共賣出逾6,900萬份報紙，另有80萬名網上版訂閱會員。