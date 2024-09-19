「詩凝美容」肉毒桿菌針事故　美容師無牌行醫罪成判囚7星期

兩名顧客兩年前於美容院「詩凝美容」注射肉毒桿菌毒素後出現副作用，為兩人打針的女董事張敏早前已認罪被判囚4個月，在美容院工作的38歲美容師故意漠視張敏是否合資格的註冊醫生，早前被裁定一項無牌行醫罪成立，今日在九龍城裁判法院，被判處7星期監禁。

裁判官林子康考慮被告於本案的角色重要性較輕，亦已汲取教訓，背景報告內容正面，顯示出被告就本案已有悔意，知道要為自己的所作所為負上責任，其行為令兩位顧客受傷而深感抱歉，並願意承諾法庭不會再干犯同類事件，被告丈夫對她有很強的支持，期望法庭輕判，報告內容亦反映被告審訊期間的證供可信，能支持被告的說法。

法庭認為，雖然本案為共同犯案的情況，已認罪的張敏為美容院的董事，被告於本案的角色的重要性較低，被告的得益只有200元的佣金，相反為顧客打針的張敏的得益較大。考慮被告並非為顧客提供打「瘦面針」的服務才能得到佣金，邀請顧客參與美容院提供的服務亦能得到佣金，因此認為該200元佣金得益並不能定為進行是此非法服務的犯案得益。

裁判官說，美容院是有真正符合資格的註冊醫師戴醫生，惟被告與受害人有信息溝通差異，被告聲稱有醫生幫手打針，並非想指張敏而是指符合資格的戴醫生，認為被告並非有意圖事前誤導受害人，亦不是為了非法行為而欺騙受害人。早前張敏案件的判刑結果已向公眾充足地帶出了阻嚇性，考慮被告已汲取教訓，判處7星期監禁。