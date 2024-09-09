10劏房業主被定罪共罰款2.1萬

估價署早前發現這些業主涉嫌違反相關規定，經深入調查及搜集證據後，向這些業主提出檢控，罪行包括沒有在規管租賃的租期開始後的60日內，向估價署署長提交租賃通知書；要求租客分攤的水電費時沒有出示繳費單副本及提供書面帳目；沒有提供租金收據予租客；及要求租客支付不屬《條例》內准許的款項。其中一名業主觸犯多條罪行而被判罰款3,800元。

估價署強調會繼續堅決執法，以打擊任何違例個案。除了跟進舉報個案，署方亦一直以多管齊下的方式涉嫌違反《條例》規定的個案。署方可要求業主提供與租賃有關的資料及參考文件，如業主無合理辯解而拒絕提供相關資料或忽略署方要求，最高可處10,000元及監禁三個月。發言人又重申，「劏房」業主必須嚴格遵守相關規定，同時提醒租客在《條例》下所享有的權益。如就規管租賃事宜有任何疑問，可致電熱線2150 8303或瀏覽估價署網頁。