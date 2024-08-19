香港再多一名「世一」，綽號「蝦皮」的16歲「香港訓練員」鄭業楷奪得Pokémon GO世界冠軍，在決賽以局數3比1擊敗荷蘭對手Inadequance，贏得2萬美元獎金，成為首個香港代表贏得此賽事冠軍，亦是首個來自亞太區的世界冠軍。
今年亞太區只得1個出線名額，「蝦皮」贏得亞太區代表資格，再在世界賽賽事中接連取勝、未嘗一敗。在決賽面對荷蘭選手Martijn Versteeg(Inadequance)，即使隊伍稍被剋制，亦能迎難而上，以5局3勝賽制下，以3比1擊敗對手，成為Pokémon GO世界冠軍。
感謝一直以來支持他的人
「蝦皮」在賽後感謝一直以來支持他的人，希望今次大賽可以讓更多人認識遊戲。今次能夠贏到冠軍，因為在「6選3」的賽制上，下了更多苦功。他亦多謝在香港的隊友，更多謝今次決賽的對手Inadequance，稱讚對方為社群出了很多力，每星期舉辦比賽，令全球各地的玩家有實戰的練習機會，亦在這個過程結交到五湖四海的朋友。
前Pokémon GO香港隊領隊Sam則發文，感謝香港隊上下「出心出力」幫「蝦皮」；多謝教練Aaron幫「蝦皮」建立無敵的隊伍；多謝隊長Ivan陪「蝦皮」走過低谷，成為第一個鼓勵蝦皮重新振作的人。他亦多謝「蝦皮」，透露「蝦皮」曾說「冇錢，阿媽唔准去」，因作為業餘愛好，「蝦皮」需四周籌集旅費。即使素未謀面，同樣是Pokémon GO的愛好者、名醫黎青龍有份贊助「蝦皮」出賽。