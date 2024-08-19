香港再多一名「世一」，綽號「蝦皮」的16歲「香港訓練員」鄭業楷奪得Pokémon GO世界冠軍，在決賽以局數3比1擊敗荷蘭對手Inadequance，贏得2萬美元獎金，成為首個香港代表贏得此賽事冠軍，亦是首個來自亞太區的世界冠軍。

今年亞太區只得1個出線名額，「蝦皮」贏得亞太區代表資格，再在世界賽賽事中接連取勝、未嘗一敗。在決賽面對荷蘭選手Martijn Versteeg(Inadequance)，即使隊伍稍被剋制，亦能迎難而上，以5局3勝賽制下，以3比1擊敗對手，成為Pokémon GO世界冠軍。