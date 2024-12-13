「4點鐘江Sir」據報收聖誕禮物　下周三接「Yes Letter」晉升總警司｜Ray Online

每年12月快到聖誕節，警隊會派發俗稱「Yes letter」嘅升職信。有報道指今年至少有3名高級警司晉升為總警司，包括2019年反修例示威期間主持「4點鐘記者會」嘅「江Sir」江永祥，依家佢係刑事支援科高級警司。另外，晉升嘅仲有駐守新界北總區嘅毛莉莎，以及新界南總區嘅方志堅。

江永祥反修例期間 常主持「4點 鐘 記者會」 《星島日報》引述消息人士報道，呢三個人會喺下星期三(18日)喺警察總部正式攞呢份「聖誕禮物」。江永祥現年約51歲，2003年加入警隊做見習督察，之後一路升遷，2019年調任警察公共關係科(現稱公共關係部)。佢最為人熟悉嘅係在2019年反修例示威期間，參加警方下午4時舉行嘅「4點鐘記者會」，代表警方澄清資訊。由於佢喺記者會上講嘢時有啲停頓，網民就叫佢「Er Sir」。到2020年8月，「江Sir」被派去輔警支援課，去年4月調去刑事部刑事支援科。