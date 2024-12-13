「4點鐘江Sir」據報收聖誕禮物　下周三接「Yes Letter」晉升總警司｜Ray Online

每年12月快到聖誕節，警隊會派發俗稱「Yes letter」嘅升職信。有報道指今年至少有3名高級警司晉升為總警司，包括2019年反修例示威期間主持「4點鐘記者會」嘅「江Sir」江永祥，依家佢係刑事支援科高級警司。另外，晉升嘅仲有駐守新界北總區嘅毛莉莎，以及新界南總區嘅方志堅。
江永祥反修例期間常主持「4點鐘記者會」
《星島日報》引述消息人士報道，呢三個人會喺下星期三(18日)喺警察總部正式攞呢份「聖誕禮物」。江永祥現年約51歲，2003年加入警隊做見習督察，之後一路升遷，2019年調任警察公共關係科(現稱公共關係部)。佢最為人熟悉嘅係在2019年反修例示威期間，參加警方下午4時舉行嘅「4點鐘記者會」，代表警方澄清資訊。由於佢喺記者會上講嘢時有啲停頓，網民就叫佢「Er Sir」。到2020年8月，「江Sir」被派去輔警支援課，去年4月調去刑事部刑事支援科。
「80後」方志堅及毛莉莎亦升職
接住係方志堅，佢係一位「80後」警隊新秀，曾經喺反修例期間做行動部警司，曾現身「4點鐘記者會」向傳媒解釋警方行動，2021年晉升為高級警司，最近經常破獲詐騙案，包括今年10月參與偵破港版「KK園區」，拘捕27人，涉款3.6億元。
至於毛莉莎，佢有豐富嘅前線經驗，2006年曾經率領反黑組破獲黑幫勒索小巴司機嘅案件，仲曾經駐守於毒品調查科同刑事情報科。晉升高級警司之後，佢擔任屯門警區副指揮官，2023年調任新界北總區高級警司(刑事)。