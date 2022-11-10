0+3｜史立德：要說好香港故事 最好是放寬至「0+0」

在入境檢疫「0+3」安排下，商務旅客仍然有限制，廠商會會長史立德指，商務旅客來港的意欲不大。他認為，要說好香港故事，向外宣告「香港返來了」，最好是開放「0+0」。

史立德在一個電台節目中表示，雖然本港每日確診個案仍然在4,000、5,000宗，但死亡率維持在低水平，認為有空間再放寬檢疫至「0+0」，如果入境檢疫「0+0」未能短期內落實的消息屬實，商界難免非常失望，亦難以說服國際，香港正逐步復常。有商務旅客告知他，如果本港仍實施「0+3」，暫時不會考慮來港。史立德說，全世界已開放入境，質疑香港作為國際城市，為何落後於人那麼多，認為至少要與其他地區看齊，才能提升競爭力和形象。他提到，不少國際旅客誤解本港現時的「0+3」，仍需3天酒店隔離，因此要消除誤解，最好是實施「0+0」，而香港有八成人打了三針，亦有隔離設施，絕對有條件實施「0+0」。