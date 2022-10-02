0+3｜放寬後入境人數未有明顯增幅　葉劉淑儀：遊客點都要0+0才來

本港實施入境措施「0+3」一星期，商界陸續要求政府盡快落實「0+0」。行政會議召集人葉劉淑儀認為，「0+3」落實後機場入境人次未見明顯增幅，並且主要屬於來港做生意或回港探親者，坦言遊客「點都要『0+0』」落實後才來港。

葉劉淑儀在一個電視台節目說，最近在一個聚會上聽到很多外國商界對放寬入境措施感興奮，形容現屆政府放寬防疫措施時果斷、令人感到有曙光和希望。她估計，變異病毒株BA.4或BA.5佔比已經見頂，又稱政府每日都會開會審視數據評估疫情走勢，故現階段未能提供放寬或「復常」路線圖，但相信政府或毋須待本月19日發表《施政報告》當日，便再有新的放寬公布。

冀盧寵茂勿忘少數人群

本周四(6日)起社交距離措施將進一步放寬，如宴會人數上限增至240人、食肆每枱上限增至12人等。葉劉淑儀稱，除宴會場所、酒樓老闆等，還希望政府能夠照顧較少數的人群，如在酒吧作現場表演、唱歌的外籍表演者等。她解釋，部分表演者已失業逾年，甚至轉行做「泥工」，點名醫務衞生局長盧寵茂不要忘記少數人士，「呢啲係人權嚟㗎。」

形容與內地通關現曙光

政府計劃安排擬入境內地的人士，先到落馬洲河套區社區隔離設施接受「逆隔離」，即在港完成內地所需的檢疫要求，然後經「閉環方式」入境深圳。葉劉淑儀指出，科技發展、進步得很快，而每屆政府任期只有5年，相關「逆隔離」安排如佔用土地1年，便等於窒礙或拖慢河套區科技發展進度。不過，她相信很快能解決與內地通關的問題，形容現時已見到曙光。