0+3｜港鐵機場站10月起可QR Code購票　兼容支付寶微信支付等方便旅客

本港入境檢疫措施今早(26日)6時起放寬至「0+3」，港鐵對此表示歡迎新安排，並指繼早前已加強機場快綫服務至每15分鐘一班車後，機鐵綫全部列車亦已更換新座椅及地毯，以全新面貌迎接乘客出行，同時為方便抵港旅客，機場站引入了全新為電子支付而設的「單程票二維碼售票機」，乘客可以不同的電子支付方式購買機場快綫車票，包括Apple Pay、Alipay HK和微信支付等；另外機場快綫月台的乘客資訊顯示屏亦會加入列車的「座位資訊」，為乘客提供實時資訊，有關新服務將於10月內推出。

機場快綫 繼續維持清潔消毒措施

同時港鐵指，機場快綫亦會繼續維持已加強的清潔消毒措施，令乘客更放心，包括以1:99稀釋漂白水定時消毒乘客經常接觸的車站設施、在列車抵達總站及每晚收車後以稀釋漂白水清潔車廂、加密更換隔塵網、使用清潔機械人以及在車站設置消毒站提供消毒搓手液等；另機場快綫列車車廂內乘客經常接觸的部分，亦已塗上可持續消滅多種細菌及病毒的納米光觸媒塗層，提升對乘客及員工的保障。

港鐵公司香港客運服務總監楊美珍指，香港進一步放寛入境檢疫安排，加上籌備中的多項國際大型活動，將帶動航空旅客人數，公司期待為市民及來港旅客提供優質便捷的服務，機場快綫團隊會繼續緊守崗位，除了適時調整列車班次外，亦會不斷提升服務，豐富乘客的出行體驗。